    首頁 > 生活

    新竹縣屋頂設置太陽光電補助開跑 獎勵金最高30萬元

    2026/01/23 09:55 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府表示，屋頂型光電除了能產生綠電獲得售電收益，並具備降低室內溫度3至5度等實質效益。（新竹縣政府提供）

    為響應淨零碳排、能源轉型，新竹縣政府積極爭取經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫（114-117）」，115年度獲核定3143萬7千元補助獎勵金，即日起受理個人、社區管委會申請並展開審查，採「先到先審」制，每1瓩（kW）獎勵3000元，單幢建物最高獎勵上限為30萬元。

    產發處長陳偉志表示，屋頂型光電除了能產生綠電獲得售電收益，並具備降低室內溫度3至5度等實質效益，不論是「自行設置」或「出租屋頂」皆可受益。114年度自6月下旬起至11月中旬新竹縣共受理51件光電屋頂補助案，首批加入綠能轉型的民眾，省電減碳、減緩屋頂老化，也享受了政策的紅利。

    產發處指出，新竹縣轄內頂層面積在1000平方公尺（約300坪）以下的合法私有建築，屋頂完成設置太陽光電設備者可獲取獎勵金， 除了自有房屋，也歡迎有管委會的大樓提出申請。115年度獎勵金採「先到先審」制，受理申請期間至115年11月15日止，若額度用罄將提前停止受理，歡迎符合獎勵資格條件的縣民朋友把握時間踴躍申請。

    有關申請流程及相關表單，請至「新竹縣政府-產業發展處」及「新竹縣再生能源推動平台」網站查詢。申請專線電話（03）5518101 分機6174許小姐 或6176 羅小姐。#

    新竹縣政府爭取經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，即日起受理個人、社區管委會申請，單幢建物最高獎勵上限為30萬元。（新竹縣政府提供）

