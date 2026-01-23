民間團體暖心包場量販店 12年陪家扶親子辦年貨

雲林虎尾東區扶輪社連續12年舉辦「迎春送暖快樂購」活動，帶領雲林家扶中心30戶親子，以每戶3000元在大型量販店採購物資。（圖由雲林家扶中心提供）

雲林家扶中心家庭每月平均所得約8千至1.2萬元不等，對於採買辦年貨已成為各戶家庭希望，雲林虎尾東區扶輪社連續12年舉辦「HappyGo 迎春送暖快樂購」活動，帶領雲林家扶中心30戶親子，以每戶3000元在大型量販店採購物資，盼讓家庭在輕鬆、安心的氛圍中備齊所需物資，感受社會的支持與祝福，為新的一年注入希望與力量。

此場活動已經是扶輪社第12年舉辦，每次舉辦將量販店以包場形式，讓家扶家庭能夠盡情採買物品，40多名社友一起幫忙推著購物車，陪著穿梭賣場，每個人精挑細選，年節所需物品，吃、用的堆滿車。有小朋友開心說，好像跟著馬車辦年貨，把馬車堆滿滿真好玩。

社長王慶樟表示，深知春節是闔家團圓的時刻，此次透過與雲林家扶中心、量販店業者的跨界合作，不僅提供實質的購物金，更希望透過「陪伴採買」的行動，讓家庭感受到被關心、被支持，也希望透過「虎尾東區扶輪日」的舉辦，讓更多需要幫助的角落都能看見亮光。

家扶中心督導歐厚成指出，雲林每戶家扶家庭平均每月工作所得約8千至1.2萬元不等，大部分因照顧家中起居，無法有全職工作，因此對於購買過年物資，對於扶助家庭而言成為奢求，購物活動也讓不少家庭購足年菜、生活用品，還有家扶媽媽感動直說「年貨都已經買齊」。

家扶主委陳燦勳說，感謝扶輪社12年不間斷，陪伴家扶親子一同採買，增進親子互動，實際感受過年的喜悅與溫暖。

