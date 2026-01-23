為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北中和寵物店狗籠寬不足60cm、高低於45cm 動保處開罰4萬

    2026/01/23 09:32 記者黃子暘／新北報導
    動保處指出，日前在中和區一間業者處巡查時，發現犬隻籠具規格嚴重不符規定，且排泄物未及時清理，依法開罰。（新北市動保處提供）

    新北市府動物保護防疫處巡查特定寵物業者，動保處指出，日前動保處在中和區一間業者處巡查時，發現犬隻籠具規格嚴重不符規定，實地測量籠具寬度不足60公分、高度低於45公分，犬隻在籠內轉身、完全伸展肢體都有困難，且排泄物未及時清理，已違反「動物保護法」第22條第2項規定，依同法第28條裁處4萬元罰鍰，並命其限期改善，同時要求業者負責人完成3小時動物保護講習課程。

    動保處表示，依「特定寵物業管理辦法」第3條第2項規定，犬隻籠具寬度應達90公分以上，高度不得低於犬隻肩高2倍，該業者已違反「動物保護法」第22條第2項規定，特定寵物之種類、繁殖場、買賣或寄養業者應具備之條件、設施，因此開罰。

    新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠指出，特定寵物業者除籠具底面積符合法規，底部有間隙也應小於犬隻腳掌會陷入的寬度；市府推動「業者自我環境管理提升計畫」，要求業者簽署同意書，落實環境恆溫管理，確保空氣清淨設備效能覆蓋70%以上空間，同時嚴格遵守照護人力配置規範，避免惡臭及噪音問題。

    動保處補充，市府不定期稽查、年度查核及對特定寵物業者評鑑，要求業者落實法規，並呼籲民眾多加留意寵物店內的籠具空間是否充足以及環境整潔度，若發現違規，可撥1959動物保護專線或新北市動保處 （02） 2959-6353通報。

    動保處指出，日前在中和區一間業者處巡查時，發現犬隻籠具規格嚴重不符規定，且排泄物未及時清理，依法開罰。（新北市動保處提供）

