為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    提前感受年味 台南永康國小舞獅、敲鐘祈福

    2026/01/23 09:18 記者劉婉君／台南報導
    小朋友也送上紅包給校長洪國展，祝福「好運馬上到！」（記者劉婉君攝）

    小朋友也送上紅包給校長洪國展，祝福「好運馬上到！」（記者劉婉君攝）

    因應114學年第2學期開學第1週遇上農曆春節假期，國中小於21至23日提前補上課，台南市永康國小及附設幼兒園舉辦應景的年節相關活動，帶小朋友敲鐘祈福、手做紅龜，認識傳統春節習俗與節慶飲食，感受年味，校長洪國展也和學生一同舞獅，迎接新年。

    永康國小春節應景活動體驗由幼兒園學童唱跳閩南語兒歌《紅龜》揭開序幕，現場設計多道闖關遊戲，包括舞龍舞獅接力賽、作紅龜粿、在地食材戳戳樂、年節食物話吉祥、敲鐘祈福迎新年等，小朋友也許下新年新希望，有人希望上課更認真，也有人立下成績進步的目標。

    營養師王瓊嫣在這一週也分別推出年節應景的營養午餐菜單，有象徵「富貴團圓」的紅燒蹄膀、「年年有餘」的糖醋魚丁、「家家平安」的麻油雞飯及「大吉大利」的茂谷柑等，讓師生品嚐傳統過年的特色飲食，提前感受年節氛圍。

    洪國展表示，希望透過生動有趣的闖關遊戲，融入春節的傳統文化及飲食歷史，讓學生的學習不只停留在書本上，也更生活化。

    永康國小校長洪國展（右）與小朋友一起體驗舞獅。（記者劉婉君攝）

    永康國小校長洪國展（右）與小朋友一起體驗舞獅。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播