提前感受年味 台南永康國小舞獅、敲鐘祈福

小朋友也送上紅包給校長洪國展，祝福「好運馬上到！」（記者劉婉君攝）

因應114學年第2學期開學第1週遇上農曆春節假期，國中小於21至23日提前補上課，台南市永康國小及附設幼兒園舉辦應景的年節相關活動，帶小朋友敲鐘祈福、手做紅龜，認識傳統春節習俗與節慶飲食，感受年味，校長洪國展也和學生一同舞獅，迎接新年。

永康國小春節應景活動體驗由幼兒園學童唱跳閩南語兒歌《紅龜》揭開序幕，現場設計多道闖關遊戲，包括舞龍舞獅接力賽、作紅龜粿、在地食材戳戳樂、年節食物話吉祥、敲鐘祈福迎新年等，小朋友也許下新年新希望，有人希望上課更認真，也有人立下成績進步的目標。

請繼續往下閱讀...

營養師王瓊嫣在這一週也分別推出年節應景的營養午餐菜單，有象徵「富貴團圓」的紅燒蹄膀、「年年有餘」的糖醋魚丁、「家家平安」的麻油雞飯及「大吉大利」的茂谷柑等，讓師生品嚐傳統過年的特色飲食，提前感受年節氛圍。

洪國展表示，希望透過生動有趣的闖關遊戲，融入春節的傳統文化及飲食歷史，讓學生的學習不只停留在書本上，也更生活化。

永康國小校長洪國展（右）與小朋友一起體驗舞獅。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法