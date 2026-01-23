不捨消防員因公殉職！鋼鐵爸：即日起無償辦理喪葬事宜

殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本表示，即日起若有新北市基層消防人員不幸因公殉職，他將無償協助辦理所有的喪葬事宜。（資料照）

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區一棟民宅21日晚間起火，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑赴火場救人時，將面罩給予女受困者，疑因吸入過量濃煙，英勇殉職。對此殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本表示，即日起若有新北市基層消防人員不幸因公殉職，他將無償協助辦理所有的喪葬事宜。

阮橋本22日在臉書發布貼文稱，「我沉思了幾個小時後，我決定，我阮橋本（鋼鐵爸）在此發願，即刻起凡新北市基層消防人員若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理。」

阮橋本說，「我不僅要陪英雄走完最後一段路，更要讓他們的家屬知道，這份犧牲社會沒有忘記；這份痛楚，我鋼鐵爸願意一起扛。」

阮橋本也補充，「我還是要卑微地祈求上天，願這份承諾永遠只是備而不用。我寧可這輩子都沒有機會履行這個約定，也只願我們的英雄弟兄們每一次穿上重裝出勤，都能脫下裝備、平安回家抱抱家人。」

阮橋本22日強調，聲明的初衷是在看到英雄犧牲後，「內心最深、不捨的發願」，與政治無關，「我阮橋本在此再次斷然聲明，此生絕不再參與任何形式之選舉，請各界停止一切不必要的政治聯想，不要讓口水玷污了這份對英雄的敬意。」

本月13日，阮橋本無預警在臉書宣布，此生不再參與公職人員選舉。

