為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不捨消防員因公殉職！鋼鐵爸：即日起無償辦理喪葬事宜

    2026/01/23 09:17 即時新聞／綜合報導
    殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本表示，即日起若有新北市基層消防人員不幸因公殉職，他將無償協助辦理所有的喪葬事宜。（資料照）

    殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本表示，即日起若有新北市基層消防人員不幸因公殉職，他將無償協助辦理所有的喪葬事宜。（資料照）

    基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區一棟民宅21日晚間起火，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑赴火場救人時，將面罩給予女受困者，疑因吸入過量濃煙，英勇殉職。對此殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本表示，即日起若有新北市基層消防人員不幸因公殉職，他將無償協助辦理所有的喪葬事宜。

    阮橋本22日在臉書發布貼文稱，「我沉思了幾個小時後，我決定，我阮橋本（鋼鐵爸）在此發願，即刻起凡新北市基層消防人員若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理。」

    阮橋本說，「我不僅要陪英雄走完最後一段路，更要讓他們的家屬知道，這份犧牲社會沒有忘記；這份痛楚，我鋼鐵爸願意一起扛。」

    阮橋本也補充，「我還是要卑微地祈求上天，願這份承諾永遠只是備而不用。我寧可這輩子都沒有機會履行這個約定，也只願我們的英雄弟兄們每一次穿上重裝出勤，都能脫下裝備、平安回家抱抱家人。」

    阮橋本22日強調，聲明的初衷是在看到英雄犧牲後，「內心最深、不捨的發願」，與政治無關，「我阮橋本在此再次斷然聲明，此生絕不再參與任何形式之選舉，請各界停止一切不必要的政治聯想，不要讓口水玷污了這份對英雄的敬意。」

    本月13日，阮橋本無預警在臉書宣布，此生不再參與公職人員選舉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播