為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026台灣燈會在嘉義 3/3中高空煙火秀震撼登場

    2026/01/23 08:50 記者林宜樟／嘉義報導
    今年台灣燈會將在3月3日晚間施放煙火。（嘉義縣政府提供）

    今年台灣燈會將在3月3日晚間施放煙火。（嘉義縣政府提供）

    2026台灣燈會將在3月3日至15日於嘉義縣政府前廣場登場，縣府表示，為迎接盛會到來，3月3日晚上8點05分將施放中高空煙火秀，為燈會揭開華麗序幕。

    縣府表示，煙火施放地點位於故宮大道，演出時間10分鐘，透過多層次、中高空煙火編排，打造震撼人心的視覺饗宴，建議民眾在燈區展場內欣賞煙火，該區域視野遼闊，可完整觀賞煙火在夜空綻放，更能同步欣賞主燈展演，在璀璨燈光與絢爛煙火交織下，留下美好的回憶。

    考量開燈日人潮眾多，為維持行走動線及緊急通道暢通，3月3日當天嚴禁民眾以任何形式提早放置攝影器材，警方及燈會工作人員將在現場巡查，若發現違規佔位將請民眾移除器材，無人看管的腳架或設備視同放棄，由現場工作人員統一清理回收。

    縣府說，3月3日晚上7點40分後始開放民眾擺放腳架等器材進行定點拍攝與觀賞，部分燈區全時段禁放攝影器材；因煙火表演涉及公共安全，縣府將依法實施人流管制與交通疏導措施，請民眾切勿跨越落焰區封鎖線，配合警方及現場工作人員指引，嘉義縣警察局將加強維安規劃、防制踩踏事件發生，確保民眾在安全舒適的環境中盡情欣賞燈會。

    台灣燈會推薦欣賞煙火的位置。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會推薦欣賞煙火的位置。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會煙火施放管制區域。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會煙火施放管制區域。（嘉義縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播