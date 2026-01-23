2026台灣燈會在嘉義 3/3中高空煙火秀震撼登場

今年台灣燈會將在3月3日晚間施放煙火。（嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會將在3月3日至15日於嘉義縣政府前廣場登場，縣府表示，為迎接盛會到來，3月3日晚上8點05分將施放中高空煙火秀，為燈會揭開華麗序幕。

縣府表示，煙火施放地點位於故宮大道，演出時間10分鐘，透過多層次、中高空煙火編排，打造震撼人心的視覺饗宴，建議民眾在燈區展場內欣賞煙火，該區域視野遼闊，可完整觀賞煙火在夜空綻放，更能同步欣賞主燈展演，在璀璨燈光與絢爛煙火交織下，留下美好的回憶。

考量開燈日人潮眾多，為維持行走動線及緊急通道暢通，3月3日當天嚴禁民眾以任何形式提早放置攝影器材，警方及燈會工作人員將在現場巡查，若發現違規佔位將請民眾移除器材，無人看管的腳架或設備視同放棄，由現場工作人員統一清理回收。

縣府說，3月3日晚上7點40分後始開放民眾擺放腳架等器材進行定點拍攝與觀賞，部分燈區全時段禁放攝影器材；因煙火表演涉及公共安全，縣府將依法實施人流管制與交通疏導措施，請民眾切勿跨越落焰區封鎖線，配合警方及現場工作人員指引，嘉義縣警察局將加強維安規劃、防制踩踏事件發生，確保民眾在安全舒適的環境中盡情欣賞燈會。

台灣燈會推薦欣賞煙火的位置。（嘉義縣政府提供）

台灣燈會煙火施放管制區域。（嘉義縣政府提供）

