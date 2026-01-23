中市城南之心多處施工 學校周邊未優先改善挨批

國光國小附近人行道不平破損，學生通學之路陷「崎嶇」。（圖：陳雅惠提供）

台中市府推動「城南之心」工程，近期多處路段陸續施作人行道改善，有家長向市議員陳雅惠陳情，市府到處都在施作新人行道，卻未優先顧及學校周邊最需要的安全動線，國光國小附近人行道不平破損，常讓人踩空，質疑工程推動缺乏整體規劃，放任學生每天通學走在危機中；教育局指出，已促校方提報改善需求，並邀集相關單位會勘。

陳雅惠指出，接獲家長陳情，南區國光國小正義街側人行道多處出現裂縫、破損與高低不平，補丁痕跡明顯，行走時容易踩空或絆倒，對學童與長者都構成安全風險。

請繼續往下閱讀...

陳雅惠說，家長不滿指出，近來到處可見不少路段均有施作人行道改善工程，但校園周邊卻未被排入優先改善之列，讓學生的通學之路增添風險，盼市府能加強將學校旁的通學路線，列為優先改善範圍。

針對國光國小正義街段，陳雅惠建議，應以人行道部分重做、牆面補強方式改善；她另指出，校園圍牆具有安全防護功能，圍牆一定要留，不應因施工方便就拆除或變更設計，可針對牆體結構補強並粉刷整修，即可兼顧校園安全與市容景觀。

陳雅惠另指出，國光國小仁和路段緊鄰正義街交叉路口，該路段綠蔭盎然、樹冠成蔭，有「綠色隧道」美稱，是地方長輩日常運動散步的重要路線，她認為，市府推動城南之心工程，應同步重視居民真正每天使用的步行環境，避免工程只做表面、忽略生活需求。

教育局表示，已督促校方提報改善需求，並邀集相關單位會勘，提醒學校如通學路徑存在人行道鋪面修繕、騎樓占用、阻礙設施移除、無障礙斜坡道建置等問題，可函報教育局，教育局將邀集相關單位會勘協助改善。

國光國小附近人行道不平破損。（圖：陳雅惠提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法