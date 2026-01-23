為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節連假出遊 獸醫這一原因提醒毛小孩別帶到山上

    2026/01/23 08:44 記者黃淑莉／雲林報導
    山區鼬獾狂犬病仍頻繁，獸醫師提醒春節連假出遊別帶毛小孩到山上。（記者黃淑莉攝）

    山區鼬獾狂犬病仍頻繁，獸醫師提醒春節連假出遊別帶毛小孩到山上。（記者黃淑莉攝）

    2026春節有9天連假，許多民眾安排出遊行程，不過，雲林縣獸醫師公會理事長翁寶國提醒，國內山區鼬獾狂犬病還是很頻繁發生，飼主盡量不要把毛小孩帶到山上去，也呼籲踴躍帶毛小孩注射狂犬病疫苗。

    雲林縣動植物防疫所指出，台灣2013年因鼬獾確診狂犬病成為疫區，每年採集野外傷亡野生動物個體及犬貓腦幹組織進行狂犬病監測，目前疫情仍侷限在鼬獾為主，分布在10縣市98個鄉鎮。

    防疫所表示，雲林縣從2013至去年2025年共送檢233件野外傷亡野生動物檢體，共有68件鼬獾檢體檢出陽性，幸僅鼬獾有陽性個案，另送檢308件流浪犬貓腦幹組織結果均為陰性。

    翁寶國說，常見飼主會帶著毛小孩出遊，不過國內鼬獾狂犬病還很頻繁，呼籲盡量不要把毛小孩帶到山上，另縣府現正辦理狂犬病疫苗施打優惠活動，飼主可帶毛小孩到動物醫院施打狂犬病疫苗。

    防疫所強調，狂犬病為人畜共通傳染病，犬貓施打疫苗可百分百阻絕傳染途徑，依規定飼主每年應攜帶犬貓施打疫苗，未依規定可罰3萬至15萬元，這次優惠活動縣府與21家動物醫院配合，注射費每隻只收120元，還送限定馬年福貼及紅包袋，數量有限。

    雲林縣府辦理狂犬病疫苗施打優惠活動，還送馬年限定福貼及紅包袋，（雲縣府提供）

    雲林縣府辦理狂犬病疫苗施打優惠活動，還送馬年限定福貼及紅包袋，（雲縣府提供）

