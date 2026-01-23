為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    伯勞鳥領航楓港新意象 洋蔥芒果打造小英總統故鄉新門面

    2026/01/23 08:42 記者蔡宗憲／屏東報導
    「伯勞鳥拿著芒果洋蔥」，讓外地遊客一看就知道楓港到了。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣枋山鄉楓港社區近年積極翻轉地方意象，位於南迴交通要道的入口景觀成為社區再造的重要關鍵。枋山鄉楓港社區發展協會團隊特別規劃多款入口意象設計圖案，供鄉公所評選，透過新出爐的「伯勞鳥拿著芒果洋蔥」，讓外地遊客一看就知道楓港到了。

    枋山鄉楓港社區發展協會執行長黃隆獻說，設計主軸以楓港最具代表性的「伯勞鳥」為核心，結合在地農特產品洋蔥與芒果，構成活潑又具辨識度的畫面。「伯勞鳥手中拿著洋蔥、芒果，就是楓港的名片。」他強調，透過可愛、親民的形象，讓保育、生態與農業自然融合，吸引更多人停下腳步認識這個小村莊。

    枋山鄉長羅金良對此設計理念表達高度支持，認為楓港不僅是南台灣重要交通節點，更是伯勞鳥重要的棲地之一，入口牌樓與裝置藝術應該傳達「伯勞鳥保育的故鄉」形象，讓伯勞鳥自由自在飛翔，也象徵楓港開放、友善、永續的精神。

    黃隆獻指出，楓港同時也是前總統蔡英文的故鄉，近年社區營造逐步展現新風貌，若能透過具故事性的入口意象，結合農特產行銷，不僅提升地方辨識度，也有助於帶動人流與商機，「讓過路客變成停留客」。

    不少居民對此也表達期待。住在楓港多年的陳姓居民說，以前大家只是匆匆路過楓港，「有了可愛的伯勞鳥裝置，會讓人想拍照，也比較有『回到家鄉』的感覺。」另一名林姓居民則認為，把洋蔥、芒果畫進設計裡，「對農民來說是一種肯定，也讓產品更有故事。」路過的遊客同樣給予正面回饋。來自高雄的遊客李小姐表示，若入口有明確又有特色的地標，「會想停車看看、買點在地農產品，對小地方很加分。」

    入口牌樓與裝置藝術傳達「伯勞鳥保育的故鄉」形象。（記者蔡宗憲攝）

