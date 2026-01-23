屏東長治首場徵才登場 釋出260個工作機會

屏東長治地區現場徵才活動，25家企業提供逾260個工作機會。（屏東就業中心提供）

勞動部高屏澎東分署屏東就業中心今天（23日）上午9時至中午12時30分，在長治鄉公所停車場舉辦今年首場「長治地區現場徵才活動」，共邀請25家廠商到場釋出260個工作機會，歡迎待業及欲轉職民眾把握機會前往面試。

這次活動獲得長治地區與屏東農業科技園區多家廠商的支持，在地廠商佔了近7成，員工數超過200人的知名大廠也一起共襄盛舉，包含台灣矢崎、大江生醫、南部化成、農生企業、魔術食品、聯夏食品、巧新科技和競陽清潔科技等，產業也橫跨綠色產業、米食產業、建材傢俱、塑膠工業、保健食品、食品加工等多個領域，有中菱綠材料、魔米國際、福康建材、鈦騰複合材料、遠東生物科技和捷希生技等。

徵才7成以上職缺月薪達3萬元以上，大江生醫釋出國際原料採購管理師、福康建材釋出工務人員、魔術食品釋出食品技師、農生企業釋出職業衛生管理員、聯夏食品釋出研發專員及品管高階主管、競陽清潔科技釋出品管組長，以及台灣格瑞特釋出大貨車司機等職缺薪資均上看每月4萬元以上。

高分署屏東就業中心於當日徵才活動現場同步提供就業諮詢服務，除協助失業民眾就業外，退出職場3個月以上之中年人及婦女重返職場也都全力協助就業。

屏東就業中心徵才活動同步提供「55plus就業獎勵」說明服務，鼓勵中高齡民眾重返職場。（屏東就業中心提供）

