兒童預防保健增2次！沈靜芬：今年第2季有望上路

國民健康署長沈靜芬接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，國健署預計今年第二季起增加2次兒童預防保健服務。（記者陳品妤攝）

台灣近5年來新生兒死亡率大致維持在每千活產2.4至2.8人左右，嬰兒死亡率則落在每千活產3.6至4.5人。衛福部國民健康署長沈靜芬接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，國健署預計今年第二季起增加2次兒童預防保健服務，目前持續與相關學會討論指引最終版本。

衛福部統計指出，2024年出生人數計13萬4769人，新生兒死亡率為每千活產2.8人、死亡人數為374人，另嬰兒死亡率為每千活產4.5人、死亡人數為600人，前4大死亡原因包括「先天性畸形、變形與染色體異常」、「源於周產期的呼吸性疾患」、「與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患」、「事故傷害」等。

沈靜芬指出，台灣高齡生育情況越來越多，有不少媽媽都是高齡產婦，相較於年輕孕產婦來說，妊娠風險、新生兒先天性畸形機率也較高，因此為了小朋友與媽媽著想，國健署持續宣導「適齡生育」觀念，並透過各項措施，在備孕、懷孕期間，以及新生兒出生後的健康追蹤，都給予適當的支持系統。

針對新生兒相關健康追蹤與關懷措施，沈靜芬說，除現行6天內新生兒預防保健服務，國健署規劃自2026年起將兒童預防保健次數自7次增加至9次，在現行出生2個月、2至4個月、4至10個月、10個月至1歲半、1歲半至2歲、2至3歲、3至未滿7歲的基礎上，於6個月到未滿1歲、3歲至未滿7歲間各增加一次。

沈靜芬表示，由於新增的2次兒童預防保健服務，需要有衛教內容與指引配合，目前國健署還在與兒科醫學會等專家討論最終版本，並需完備相關行政流程，預計今年第二季有機會上路。

此外，今年起醫事司將「幼兒專責醫師」改稱「兒童專責醫師」，適用對象從0至3歲幼兒擴增至0至6歲兒童，此一系統中也包括許多不同的照顧方案，並有相應的衛教內容，希望不只提供孩子醫療照顧，也手把手的教爸爸媽媽們如何照顧他們的小孩。

沈靜芬認為，目前台灣的小兒科醫師量能足夠，雖偏遠離島地區可能情況相對困難，但若當地無法由小兒科醫師提供服務，家庭醫學科醫師接受過相關訓練，也可以擔任兒童專責醫師，政府有信心把嬰兒、兒童死亡率再往下降。

但沈靜芬也提到，新生兒、嬰兒死亡率與其他國家比較時，會涉及統計定義方式，有些國家會將懷孕週數22週、出生體重500克以下個案剔除，但有些國家則沒有做此類處理，因此數據上會有一些差異，再加上每個國家對新生兒、嬰兒死亡率的指標定義有些不同，不見得適合直接比對。

