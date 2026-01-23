01/23 各報重點新聞一覽

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨出席講座，直言自由並非平白得來的，支持賴清德總統將國防支出提升至GDP5％的承諾。（記者田裕華攝）

自由非平白得來 挺台提高國防預算 谷立言：1.25兆特別預算很關鍵

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨出席國防安全研究院講座，針對川普政府的印太戰略與台灣防衛做出重大宣示。他強調，在川普總統領導下，美國正採取務實路線，但「自由並非平白得來的」，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力；他明確支持賴清德總統將國防支出提升至GDP五％的承諾，並點名「一．二五兆新台幣的特別預算」是達成此目標的關鍵方式之一。

基隆火警 勇消詹能傑脫面罩救人殉職 2死4傷 屋內囤積雜物阻搜救

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，廿一日深夜發生奪命惡火，釀成二死四傷慘劇。上月剛過四十歲生日的基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，為救受困的卅四歲羅姓女子，三度衝進火場，脫下自己的空氣呼吸器面罩給羅女帶上，自己卻缺氧昏厥；同僚雖啟動七梯次搜救，因屋內堆滿回收雜物、動線複雜狹窄，約花費一小時十多分鐘將詹救出送醫，仍不幸殉職，羅女也不治。

廢棄物濫倒台南魚塭農地 40個足球場大 不法獲利2865萬 起訴102人、27家公司

台南地檢署偵結大規模非法傾倒營建廢棄物案，歷時兩年、調查卷證堆滿兩台推車，查出許姓、陳姓男子為主的兩個犯罪集團，涉嫌將營建廢棄物回填魚塭農地，侵害面積約四十個足球場大，不法獲利超過二八六五萬，並依違反廢棄物清理法起訴一〇二人、廿七家公司。

已建立格陵蘭未來協議框架 川普：不對歐洲8國加關稅

美國總統川普原揚言不惜動武強取丹麥海外領地格陵蘭，並將自二月一日起對不配合美國取得格陵蘭的歐洲八國輸美商品加徵百分之十關稅。但他廿一日指稱，已建立關於格陵蘭的未來協議框架，因此將不會祭出上述關稅。然而，丹麥外長拉斯穆森廿二日坦言，川普雖表示不會動武強奪格陵蘭，這是一個正面跡象，但川普的企圖心依然存在。

脫面罩救人 勇消3入火場殉職

基隆「台北生活家」社區前晚火警，屋內堆滿雜物助長火勢，救援困難。住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，還脫下面罩給對方，自己卻身陷火場，事後兩人均不治，是今年首起消防人員殉職。火災釀二死四傷，原因初步指向電線短路，尚待釐清。

谷立言：自由不是免費的

立院至今未審查1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，美國在台協會處長谷立言22日喊話「自由不是免費」，美國不應獨自承擔阻止第一島鏈被侵略的責任，美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為幫助自己付出多少努力，表態支持1.25兆元國防特別預算。

川普揚言歐若拋售美資產 會大規模反擊

美國總統川普欲取得丹麥自治領地格陵蘭，導致地緣政治局勢緊張。川普21日在與北約組織（NATO）祕書長呂特會晤後表示，已就格陵蘭的未來達成協議架構，因此不會對反對美方購島的歐洲8國加徵關稅。他還稱，協議架構涉及「金穹」飛彈防禦系統和礦產開採權，協議將「永久」有效。但丹麥總理佛瑞德里克森表示，呂特無權代表丹麥和格陵蘭與他方談判。

仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨身脫下面罩救人殉職。（記者林嘉東翻攝）

非法傾倒現場堆積大量營建廢棄物，包含破碎紅磚、混凝土塊與廢土，業者違法將廢棄物回填魚塭，嚴重破壞國土環境。（台南地檢署提供）

