台南下探7.7度！中南部溫差恐逾15度 專家：下週再兩波東北季風

受強烈冷氣團影響，今晨各地冷颼颼，雲林以南至高雄低溫不到10度，台南更出現7.7度（此波本島平地最低），至於彰化以北及東部等13縣市低溫也只有10到11度。今日白天冷氣團雖會開始減弱，但受輻射冷卻影響，早晚天氣依舊寒冷，專家預估中南部溫差特別大，甚至可能超過15度，提醒民眾仍要特別注意保暖。至於下週預估週間及週末，各有新一波東北季風來襲。

根據氣象署各縣市平地低溫測站資料顯示，今晨截至6點台南市楠西區下探到7.7度，連江縣南竿鄉則是下探到6.6度，其他包含雲林（8.3）、嘉義縣（8.2）、嘉義市（9.1）、高雄（8.6）、金門（8.6），共計7縣市都出現不到10度的低溫，且本島集中在中南部。至於新北市、桃園、新竹縣、南投、屏東、台東等6縣市的溫度也都只有10度多。基隆、台北、宜蘭、新竹市、苗栗、台中、彰化則是11度多。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今晨仍受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，其它地區早晚亦寒冷。最低溫預測，苗栗以北及花蓮以北地區11至13度，台中以南、台東及澎湖地區13至15度，金門及馬祖地區也只剩6至8度。沿海、空曠及近山區低溫還會再更低一些。

「林老師氣象站」表示，今日白天起，強烈大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫逐漸回升；但輻射冷卻接手影響，各地早晚天氣依舊寒冷，中南部日夜溫差增大。另一方面，水氣逐日減少，降雨明顯調整為零星且局部，僅東半部地區有短暫陣雨機會。至於下一波冷空氣南下，預估在下週二前後，強度則是東北季風增強等級。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨強冷空氣雖略減弱，中南部「輻射冷卻」加成，今晨台南楠西區創下此波本島平地的最低氣溫7.7度。各地區平地的最低氣溫約在8至10度。

吳德榮說明，今日「強烈大陸冷氣團」微幅減弱但仍偏冷。白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲且日夜溫差大；各地高溫微升，應注意保暖。各地區氣溫如下：北部10至17度、中部8至23度、南部8至25度、東部10至24度。

吳德榮表示，週末西半部晴朗穩定、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷，下週一各地晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大，應注意穿著調整。

吳德榮提到，下週二上午東北季風逐漸南下，北、東雲增、晚轉雨，氣溫漸降；下週三北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下週四至週六西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。下週六晚起至1日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。

