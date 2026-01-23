「34根紅刺」藝術創作落腳果嶺公園 陳其邁：充滿療癒感

34根紅刺成為果嶺公園新地標。（翻攝陳其邁臉書）

高雄市長陳其邁昨晚在臉書PO出果嶺公園新造型、圓塔上長出「34根紅刺」!他表示這是來自英國藝術家Steve Messam在台灣的第一件作品，無論從哪個角度看都充滿療癒感。

陳其邁說明，英國藝術家 Steve Messam 以鮮豔粉紅色充氣裝置「冠」，為公園地標打造驚喜新造型，一共34個錐形尖刺，從10公尺高處向外放射，有民眾說像海星、像冬日暖陽，清晨來跑步就像被溫暖包圍，從任何角度看都充滿療癒感。

他介紹Steve Messam - Artist，擅長以大型場域特定裝置重新詮釋環境，這次特別為果嶺圓塔量身創作，將實用建築轉化為藝術；作品既是為圓塔加冕的實體冠冕，也是對這片自然空間的禮讚，這是Steve Messam藝術家在台灣的第一件作品，歡迎大家來果嶺公園與綠意、創意相遇。

英國藝術家Steve Messam在台灣的第一件作品，落腳果嶺公園。（翻攝陳其邁臉書）

果嶺公園圓塔上的「34根紅刺」。（翻攝陳其邁臉書）

