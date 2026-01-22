女兒救癲癇母！警車開「生命通道」 彰化田中─員林10分鐘

警車在前面開道，從田中到員林10分鐘抵達。（警方提供）

彰化縣田中鎮1名女子因母親癲癇發作陷入昏迷，需要緊急送醫，由於當時正值下班放學的交通尖峰時間，女兒憂心送醫途遇塞車恐延誤就醫，只好直衝田中警分局內安派出所求援。當下由警車鳴笛開道，在擁擠車流中是開出一條「生命通道」，跨越田中、社頭、員林三鄉鎮，將原本20分鐘的路程縮短一半，讓老婦及時就醫，救回一命。

田中警方表示，內安派出所警員林偉銓、陳勇志日前傍晚執行巡邏勤務時，突遇1名女子神情極度驚恐進來派出所內求援，她告知其母親癱倒在派出所外的自家車上，因母親癲癇發作、全身持續抽搐不止，陷入昏迷不醒的狀態，需要立即送醫。

該女說，當時正值下班放學交通尖峰時段，田中地區往返員林市的大型醫院道路車流量極大，若她自行開車前往，或是等待救護車往返，都會耗掉不少時間，恐延誤搶救黃金時間。

救人如救火！林、陳二警獲悉後，立即向值班通報並啟動緊急救援，隨即由警車在前方鳴笛開道，引導家屬車輛緊隨其後，在警示燈與警報器的導引下，一路橫跨4個鄉鎮，在車流中硬是劈開出一條「生命通道」，將原需20多分鐘的路程大幅縮短至僅 10 分鐘即抵達員林基督教醫院。

張姓婦人由醫護人員接手搶救後，因送醫及時，順利脫離險境，恢復生命跡象，家屬事後激動地向警方致謝，並表示，當時看到母親抽搐不止卻受困車陣，心中萬分絕望，若非警方當機立斷冒險協助開道，後果不堪設想，這份救命恩情，永誌於心。

田中分局分局長林鼎超提醒，民眾如遇家中成員突發重疾或緊急傷病，請立即撥打 119，由救護人員在第一時間提供專業救護器材及急救處置，讓患者能在黃金時間內獲得醫療救治。

