水哥回來了！王惠美擲筊請示海牛文化節 鴿子飛入廟、連擲5聖杯

彰化縣長王惠美向媽祖請示2026年「國際海牛文化節」舉辦日期，第一輪就擲出5個聖筊。（記者陳冠備攝）

「水哥回來了！」彰化芳苑「海牛文化」重要推手、人稱「海牛校長」的魏清水本月3日辭世，地方文化界仍沉浸在不捨之中。彰化縣政府21日上午前往芳苑白馬普天宮，向媽祖請示2026年「國際海牛文化節」舉辦日期，就在縣長王惠美擲筊之際，一隻鴿子突然飛入廟殿，三度盤旋案前與殿內，最後停駐於媽祖聖座前方的元辰燈旁，隨後王惠美擲出5個聖筊，第一輪即順利擇定活動日期，這一段巧合也令現場民眾不禁驚呼，「是不是水哥回來關心了？」

這場擲筊祈福儀式，依往例由縣長向媽祖請示活動舉辦時程，當天準備5月23日、5月24日及6月7日三個日期，往往都會擲筊到第二輪，甚至第三輪，但前兩個日期都一個聖杯，只有6月7日是5個聖杯，剛好在連擲聖杯期間，鴿子飛入殿內，又停在神像前方，讓原本莊嚴的儀式，多了一份難以言喻的情感。

當地文化工作者見狀聯想，魏清水生前畢生守護海牛文化，如今在請示文化節的重要時刻出現這樣的巧合，彷彿他仍在場邊守望，有民眾說，「是水哥回來看我們了」、「他回來關心文化節了」。

「海牛精神不滅！」王惠美表示，感念魏清水長年推動海牛文化，讓芳苑海牛於2020年登錄為彰化縣首件「傳統知識與實踐」類無形文化資產。縣府近年持續協助海牛飼養與訓練，目前已有12頭海牛，未來將以系統化方式進行繁殖與培訓，讓更多民眾能走進潮間帶，親身體驗海牛載蚵的珍貴文化。

芳苑白馬普天宮總幹事鄭建上指出，海牛文化節須配合潮汐條件，活動日期向來不易決定，往年皆由縣長親自擲筊請示，今年媽祖很快給予聖筊，順利擇定於國曆6月7日（農曆4月22日）舉行。

鄭建上也說，廟體周邊常有鴿群、燕子與麻雀活動，但這次在關鍵時刻出現的巧合，已為文化節增添一段令人難忘的在地記憶。

魏清水早年常騎機車、背相機到處記錄，並透過網路與媒體發聲，讓海牛從瀕危傳統變為地方創生典範。（翻攝自魏清水臉書）

芳苑白馬普天宮是海牛出海前重要聚集地，是當地重要信仰象徵。（翻攝自芳苑普天宮臉書）

彰化縣長王惠美等人在普天宮祈問海牛文化節舉辦日期，一隻鴿子突然飛入廟殿盤旋，最後停駐於媽祖聖座前方的元辰燈旁，令眾人不禁驚呼。（記者陳冠備攝）

