    首頁 > 生活

    基隆捷運交給新北捷運局興建營運 侯友宜：他很有信心

    2026/01/22 22:21 記者俞肇福／新北報導
    新北市長侯友宜（圖中）行動治理今天（22日）在汐止登場，圖左為副市長劉和然，圖右為汐止區長林慶豐。（圖為新北市政府提供）

    新北市長侯友宜（圖中）行動治理今天（22日）在汐止登場，圖左為副市長劉和然，圖右為汐止區長林慶豐。（圖為新北市政府提供）

    新北市長侯友宜今天（22日）前往汐止區與里長進行行動治理座談。​針對地方最關注的交通與基礎建設，侯友宜強調，汐止交通透過捷運汐東線、基隆捷運的雙軌佈局，尤其基隆捷運交由新北市捷運局負責興建與營運，他很有信心。

    侯友宜說，汐止區有27位里長與他一樣，在新北市服務市民時間長達16年，這樣深厚在地情誼，不僅是他推動各項建設的動力，更是市府推動市政時最強大的後盾。此外，汐止增設匝道在其任內已完成改善工程，緩解在地交通壓力。

    侯友宜回憶起新北市第一家公托中心，當年正是從汐止出發，極具指標性意義。隨著今天泰山中山及板橋柏翠第130間公托啟用，新北市的公托總量已遠超其餘5都的總和，這代表新北市對年輕家庭的實質支持，未來會持續擴大服務量能，減輕家長負擔。

    他指出，新北市府迄今已移除全台最多的872個變電箱；至於尚未遷移的部分，他會親自與台電積極溝通，這項工作對翻轉市容與保障行人安全至關重要，一定會持續推動。

    市府配合今年預算通過審議，汐止預算增加約1．06億元，侯友宜叮囑各項計畫應盡快發包，落實基礎建設，讓汐止民眾擁有更安全、更便利的生活環境。

    圖為新北市民政局長林耀長（前排右）回答地方意見，圖左為汐止區長林慶豐。（圖為新北市政府提供）

    圖為新北市民政局長林耀長（前排右）回答地方意見，圖左為汐止區長林慶豐。（圖為新北市政府提供）

    新北市長侯友宜（圖中）行動治理會議今天（22日）在汐止登場，會議結束後，侯友宜與汐止里長合影。（圖為新北市政府提供）

    新北市長侯友宜（圖中）行動治理會議今天（22日）在汐止登場，會議結束後，侯友宜與汐止里長合影。（圖為新北市政府提供）

