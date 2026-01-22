為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    火鍋自助吧出現「1奇怪食材」 網崩潰喊：很想尖叫

    2026/01/22 22:25 即時新聞／綜合報導
    各家火鍋業者紛紛祭出自助吧及特殊食材來吸引客人。示意圖。（資料照）

    天冷是火鍋的季節，而火鍋市場競爭激烈，各家業者紛紛祭出自助吧及特殊食材來吸引客人。就有網友分享，她在桃園一家火鍋店發現自助吧竟可以「小籠包」吃到飽，讓頭一次看到小籠包變火鍋食材的她相當驚喜。

    一名網友在Threads發文分享，她在桃園一家火鍋店用餐，發現自助吧除了各式火鍋料，竟還有小籠包可以加進火鍋煮，罕見組合讓她表示，「我也是頭一次看到」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「誰把這個惡習帶來台灣的！之前在日本吃火鍋，看日本友人把小籠包放火鍋裡我很想尖叫！」、「我在日本涮乃葉看隔壁日本人這樣吃，其實吃起來就很像水餃」、「奇文共賞，不能只有我看到」、「用蒸籠代替鍋蓋對吧？一定是這樣的對吧」、「感覺放水餃還會比較合理」。

    不過也有品嘗過的網友表示，「其實蠻好吃的，之前有吃到，前提是你不要把它煮到破掉」、「吃起來真的沒什麼違和感」，原PO試了後也直呼，「其實算蠻好吃的，感覺比用蒸的還多汁」。

    在 Threads 查看

    有網友分享，她在桃園一家火鍋店發現自助吧竟有「小籠包」吃到飽（擷取自08soswag/Threads）

