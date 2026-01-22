想吃靠機緣！彰市這家爌肉飯開店時間很「謎」 有人撲空10年

彰化市永福爌肉飯最近再度開業，老饕直呼開店時間超難抓，可稱為「謎之爌肉飯」。（民眾提供）

想吃靠機緣！彰化市永福街「永福爌肉飯」在休息多時後最近重新開店，吸引彰化爆滿網友爭相走告，有人開心的說「這家臨時去就吃到的人，記得要去買彩券」，還有老饕說，這家店簡直可稱為「謎之爌肉飯」，每次都要先做好Plan B的選項再過去看看有沒有開，甚至有人上回吃到已是10年前，幾乎年年撲空，直呼這家店真的是神出鬼沒，乾脆改名叫「幽靈爌肉飯」。

地方人士說，永福爌肉飯就位於彰化女中大門對面順安醫院旁的永福街，通常都賣早上到中午左右，已有數十年之久，但近年來開店時間變得很不固定，經常要上門吃爌肉飯都是撲空；他們家的控肉飯、湯麵與雞卷等都超好吃，只是開店時間真的很「謎」，之前好像歇業1年多，直到最近才又重新營業，有開要趕快去吃，店前大排長龍，可見大家都等太久了，就怕什麼時候休息又不知道了。

請繼續往下閱讀...

另有網友說，上一次吃到不知道有沒有10年前，要不要改名叫「幽靈爌肉飯」？營業時間不適用這家店，想吃靠機緣、靠緣份；還有網友表示，上回吃到是2022年底，再來就是2026年，這中間每次去幾乎每次撲空，一晃眼就是4年之久。這間要吃到真的要看食客跟店家有沒有緣，簡直是神出鬼沒的爌肉飯。

永福爌肉飯大排長龍，有老饕說有吃到的人快去買彩券。（民眾提供）

彰化市永福爌肉飯堪稱是老饕的最愛之一。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法