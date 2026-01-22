「摺摺」稱奇！青埔摺學家作品展 邀親子用摺紙探索海洋世界

海洋摺學家作品展摺出不一樣的新年風景。圖為企鵝奇遇。（Xpark提供）

迎接2026馬年，桃園青埔的Xpark水生公園跨界攜手台灣摺紙協會，於24日至3月8日推出「海洋摺學家作品展」，邀請大小朋友一同加入藝術探險的行列中，探索由台灣摺紙協會藝術家們打造的「指尖藝術」，以及匯集日本折紙協会及香港摺紙研究社3地會員的作品，呈現利用幾何與光影交織創造出栩栩如生的紙藝作品。

Xpark是日本橫濱八景島水族館的首間海外分館，主打結合科技光影與多樣生物的「都會型水生公園」，除於入口設置「千歲門松」與「結緣鳥居」，以日式新年氛圍搶先亮相，即將展開的春節活動「海洋摺學家作品展」，館內多個展區將全面呈現結合「海洋生物×幾何摺學×光影美感」的紙藝創作，可立即感受到台灣摺紙協會藝術家們的深厚功力。

本次展出「福爾摩沙｜向前，不必急」、「雨林探險｜萬物相依的生命網絡」、「癒見水母｜順勢而為的力量」、「企鵝奇遇｜一起，走得更遠」等亮點，包括有如海中紙鳶的魟魚，在水中描出柔和的弧線；有小鸚鵡、巨嘴鳥、長臂猿與熱帶昆蟲，以摺紙姿態共構生態景觀，彼此牽引，互相依靠；有透明而靈動的水母，沒有堅硬外殼，卻能在海水中活出自己；還有在冰雪與大風中，以穩定步伐前進的企鵝。

展出期間的每週三下午3點舉辦限定DIY教室，由工作人員帶領，透過雙手將平面的紙張摺成立體的海洋生物，為親子、情侶或個人留下專注而療癒的摺學時光。策展團隊於本月24、25日邀請台灣摺紙協會莊嘉豪與日本折紙協会呂淑媛另開設大師班，鼓勵孩子「慢慢摺、慢慢想」，在理解結構與反覆嘗試中，讓一張紙成為探索世界的起點，感受釋放心靈舒展的療癒力量。

