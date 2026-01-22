躲暗巷抽菸也照抓！台北推「無菸城市」 網酸：超商前禁菸沒人理

台北市將效仿東京打造「無菸城市」，並選定迪化年貨大街作為首個示範區，示意圖。（法新社）

台北市長蔣萬安近日表示，將效仿東京打造「無菸城市」，並選定1月31日開跑的迪化年貨大街作為首個示範區。網友對此發文指出，政策實施後，路上就不用聞到二手菸了，連躲在暗巷抽菸也會取締。貼文曝光後，許多網友支持這項政策，但對於執行成效抱持懷疑態度。

前天網友在PTT以「聽說台北要開始推無菸城市，你會支持嗎」為題發文指出，台北市預計推動「無菸城市」計畫，並選定於1月31日將迪化街年貨大街作為全台首個無菸示範區。原PO說，過去逛年貨大街時，常被迫忍受吸菸者的菸味，還有滿地亂丟的菸蒂及隨地吐痰等衛生問題。

原PO進一步指出，以往抽菸者誤以為躲進巷弄抽菸就不會影響他人，結果反而導致行經同條巷弄的路人受害。他強調，此次計畫標榜「連躲在巷子也一樣抓出來」，展現強力取締的決心。對於這項新制，他抱持期待，不禁感嘆「終於有一天可以不用再忍受菸蟲了」？

貼文曝光後，大批網友支持該政策，「百分之百支持」、「支持，多抓多一點」、「支持啊，哪時其他城市跟進」、「德政支持啊，但巡守隊至少要配電擊槍」、「散播二手加三手菸的不值得同情」、「支持啊，最好普及全捷運站出入口周邊100公尺」、「絕對支持，吸菸在自己家裡吸就好」。

不過，另一派網友雖認同政策初衷，卻對「執行力」不看好，「支持啊，但成功率不看好」、「不可能，感覺台灣抽菸比例越來越高」、「先設吸菸區再來談成功率吧」、「抽菸違法，誰來執行？」、「應該全台都要推，但不看好執行力」、「能維持多久？北市超商前禁止抽菸多久了，有人在鳥」？

