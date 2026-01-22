為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    週五白天稍回溫 中南部日夜溫差近10度

    2026/01/22 21:08 即時新聞／綜合報導
    週五基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部多雲到晴。（記者塗建榮攝）

    週五基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區以多雲到晴的天氣為主；溫度方面，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部日夜溫差大。

    中央氣象署預報，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大台北地區亦有零星短暫雨，其他西半部地區以多雲到晴的天氣為主。東北風明顯偏強，台南以北、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，沿海風浪偏大，海邊活動請注意注意安全。

    溫度方面，週五清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週末台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣，白天各地氣溫再回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫19到24度。

    紫外線指數方面，週五台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣為「低量級」，其他地區皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週五白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風至東北東風。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    溫度方面，週五清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣為「低量級」，其他地區皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

