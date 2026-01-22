為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    金門塔山電廠新增2發電機組 回饋金將加碼

    2026/01/22 20:48 記者吳正庭／金門報導
    台電公司舉行「金門塔山電廠新設第11、12號機發電計畫」環境影響說明會，副總經理鄭慶鴻（站者）說，台電做地方建設一定公開透明。（記者吳正庭攝）

    台灣電力股份有限公司今天舉行「金門塔山電廠新設第11、12號機發電計畫」環境影響說明會，副總經理鄭慶鴻說，台電做地方建設一定公開透明。台電也表示，這2部機組上線，回饋金也會加碼；未來2年還要砸5億元進行電線地下化工程。

    台電將在金城鎮塔山電廠既有第9號、10號機南側空地，新增11、12號燃油引擎機組，依法辦理環境影響說明書公開會議，邀請行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金城鎮長李誠智、鎮民代表、村里長及電廠所在地民眾出席。

    鄭慶鴻說，金門這幾年用電成長，電廠老舊機組也有停止運轉的一天，所以增建總裝置容量最大2.6萬瓩的2部機組，可提升整體電力供應韌性，是金門穩定供電的重要保障，並配合部分運轉近40年的老舊機組逐步除役，預估2031年發電。

    金城鎮民代表蔡宗儒說，電線地下化的問題談很久，現在很多電線桿都貼住家很近，不僅對住家安全是一大隱憂，高架電纜線更破壞金門美麗的天際線；希望電廠回饋金能再加碼，增加補助周邊社區活動，尤以長者關懷為重。

    台電金門區處處長顏國俊說，2016年莫蘭蒂颱風後，金門電線下地約55.7%，2025年提升到69.7%，成長14個百分點，目前金門地區主幹線已經全面下地。他表示，電線下地1公里成本約需4200萬元，未來2年列管12公里電線下地，台電預估要再投資金門5億元。

    另外，促進電力發展營運協助金審議委員會執行秘書丁家楨帶來好消息，未來新增2部機組，發電量增加，回饋金也會加碼，金寧鄉、烈嶼鄉部分地區會納入回饋範圍。

    台電金門區處處長顏國俊表示，金門地區主幹線已經全面下地。（記者吳正庭攝）

    台電將在金城鎮塔山電廠既有第9號、10號機南側空地，新增11、12號燃油引擎機組，依法辦理環境影響說明書公開會議，邀請在地民眾出席。（記者吳正庭攝）

