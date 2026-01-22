身障權法出委員會！關鍵條文1保留2通過 衛福部：歷史性一刻

「身心障礙者權益保障法」（身障權法）時隔18年未修，今日立法院衛環委員會完成相關條文討論，並送出委員會。（資料照）

立法院衛環委員會連兩天審議「身心障礙者權益保障法」修法草案，並於今日送出委員會，並交付黨團協商，其中合理調整、個人助理、通用設計等重點條文，經討論後，合理調整相關條文保留，個人助理、通用設計等則以行政院版本通過。

衛福部次長呂建德指出，這次修法是台灣身心障礙者權利保障的歷史性的一刻，這次修法過程中納入身障團體、學者專家與國家人權委員會的建議，讓台灣相關制度可逐步跟上國際潮流，唯部分條文細節討論過程中，行政部門與立委間有比較大的差異，還需進一步溝通。

18年來大幅修正

「身障權法」時隔18年迎來大幅修正，呂建德指出，聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）中提到，希望尊重身心障礙者本身的自我選擇，因此行政院版第16條納入「合理調整」概念，希望在不對義務人造成不成比例或過度負擔的情況下，應經協商程序進行，且若義務人拒絕協商，可依法開罰。

呂建德說，在此一條文方面，行政機關認為，合理調整對於台灣社會屬於新的觀念與做法，應保留時間空間，穩健推動，並參考世界各國作法，透過民事法庭累積判例，也避免冒用公權力、造成民間企業反彈，但多位立委堅持「拒絕合理調整即為歧視」，相關內容尚無法取得共識，因此條文採保留處理。

個人助理方面，呂建德解釋，CRPD希望讓身心障礙者「在社區中自立生活」，相關內容列於行政院版修法草案第50條、第50條之一等，將自立生活、身心障礙者回歸社區之服務整合、個人助理協助日常生活及社會參與等納入母法，未來也將透過試辦計畫推動，相關條文經討論以行政院版本通過，另有立委提案版本保留。

呂建德指出，通用設計相關條文則列於行政院版修法草案第52條、第52條之一等，此一概念是世界的普遍趨勢，希望設施建置完成後，不只身心障礙者，老人、小孩也都可以使用。此一條文以行政院版本通過，另衛福部將擬定附帶決議，並請各機關儘速編列相關經費做通用設計推廣跟計畫。

