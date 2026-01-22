雞蛋大小有關係？老字號蛋行曝「秘訣」：老饕只找小顆的

雞蛋大小跟雞媽媽的「資歷」有關係。（資料照）

許多人買雞蛋時，總是會挑選比較大顆的，認為大顆的比較划算。不過，台北萬華開業76年的老字號「協興蛋業」分享，其實雞蛋的「大小」跟營養價值沒有絕對關係，反而跟雞媽媽「資歷」有最大的關係。

協興蛋業在臉書發文表示，年輕的母雞因為剛開始產蛋，體型比較嬌小，產道也比較緊實，所以生出來的蛋通常比較「迷你」。「但千萬別小看這些小蛋！它們通常蛋殼比較厚實，蛋黃香氣也很濃郁，也就是很多內行人在找的『初生蛋』！」

協興蛋業指出，隨著雞媽媽年資變深，體型變大，生出來的蛋自然就會越來越大顆。而我們看到販賣的雞蛋有大有小是因為，牧場裡必須同時住著「老、中、青」三代同堂的母雞，大家輪流排班生蛋，這樣才能避開更換期或空窗期，確保每天都有新鮮雞蛋送到大家手上。「所以，如果你買到的蛋有大有小，這完全是自然現象，反而是最天然、沒有過度人工干預的證明呢！下次看到小顆蛋不要嫌棄它，說不定它可是年輕雞媽媽滿滿的精華」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「秤重的選小蛋，算顆的選大蛋」、「我大的小的都會挑，只要表面光滑即可」、「老饕都吃初生蛋」、「初生蛋真的比較好吃」。

