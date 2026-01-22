台日友好再深化 日本台灣交流協會贈書國圖

國圖館長王涵青（左）與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（右）共同簽署捐贈備忘錄。（國圖提供）

台日友好再深化，日本台灣交流協會將其珍藏超過3萬餘冊圖書資源，捐贈給我國的國家圖書館南部分館， 國圖館長王涵青表示，此項捐贈不僅大幅充實了國圖的日文館藏，亦為台日雙方的學術交流與文化合作書寫了新的篇章。

日本台灣交流協會代表片山和之致詞表示，此次捐贈活動是兩國深厚友誼的象徵，期待未來有更多此類的合作機會，以促進兩國在學術、文化以及其他領域的交流，這些書籍不僅是一項知識資源的捐贈，也是對兩國間長期友誼的延續。

國圖館長王涵青與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之共同簽署捐贈備忘錄。捐贈圖書資源內容豐富，涵蓋多個學術領域，包括日本對台研究、華文翻譯、日語學習、日本文學、繪本以及日本台灣交流協會出版的各類學術書籍等。

王涵青表示，捐贈書籍不僅包含協會出版的「台湾における日本語教育事情調査報告書」與「いろは」等日語教育推廣資料，還有「台湾における台湾史研究」、「台湾海峡両岸経済交流史」等專注於台灣歷史與社會的研究資料，另有一些日語版獲獎作品，如「彼岸花が咲く島（彼岸花盛開之島）」與「流」等，建立了跨語言及跨文化的深層共鳴。

王涵青說，國圖長期致力於蒐集保存並傳承各類重要圖書資源，在台南市新營區即將成立的南部分館，將成為生物科技、農業科技與新興科技知識的核心基地，這些捐贈書籍將為館內研究資源提供寶貴補充，此次與日本台灣交流協會的合作，不僅強化雙方的學術資源，更為深化日台之間的信任與交流奠定堅實基礎。

