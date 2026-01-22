6人叫外送抓包偷斤減兩! 王品狂跳針「只賠2人858元」上萬人罵翻

民眾在外送平台點了王品集團旗下燒肉品牌「肉次方」的丼飯餐盒，餐點送到手後卻發現，實品份量與照片相差實在太多。（Threads:@turtlenick0816授權使用）

近日有民眾在外送平台點了王品集團旗下燒肉品牌「肉次方」的丼飯餐盒，平台上的圖片看起來相當豐盛，但餐點送到手後卻發現，實品份量與照片相差實在太多，讓該位民眾相當不能接受，直接殺到餐廳理論，事後王品的法務槓上，掀起網友熱議。

今天（22日）一位網友在Threads上發文，分享最近點王品旗下肉次方外送餐盒的不快經驗。原PO表示，他和同事點了6份肉次方的「牛豚雙拼餐盒」，價格合計約1500元，外送平台上的圖片看起來很豐盛，也明確標榜總肉重7oz（約198g），但送到的食品卻少得可憐，「光看就覺得完全不足重……收到當下立刻打電話到餐廳反映，餐廳人員只回覆『實際品項跟圖片本來就有落差』，我聽完之後氣到吃不下飯，午休也沒休到，還直接預請1小時的假，直接帶著餐盒殺到店內，要求店員拿秤來秤重。」

店員起初態度敷衍、一再拒絕原PO要求，直到原PO揚言要報警提告詐欺，店員才拿秤出來，「結果一秤，肉量竟然只有65g，比標榜的7oz少了整整約三分之二。店員趕緊聯絡店長，店長用電話指示店員把6個餐盒的錢和請假的時薪退給我，後續再聯絡跟我討論賠償，我就先回公司了」。當天肉次方的店長去電向原PO道歉，宣稱是內部同仁沒有落實秤重的疏失，不是有意要偷斤減兩，雙方也初步討論另外賠償「2客內用免費」，但當時原PO沒來得及跟同事討論，於是就跟店長表示再聯絡。

後來原PO和同時查了相關案例、詢問有法律實務背景友人，找到去年9月份肉次方某分店發生瓦斯設備異常，因無法即時排除問題，當日尚未結帳之顧客不論用餐時間剩餘多少，皆以全數免費的處理方式，於是幾人希望能夠比照。原PO昨天返回店家，提出「6客內用免費」作為最終和解條件，不料店長卻說已經講好招待2客，且他已先向上呈報，上面稱只能提供「2客858元內用」，也與店長原先提的方案不一樣，讓原PO的不滿情緒越疊越高。

雙方在這之後針對賠償方案討論許久卻無共識，總公司的公共事務部及法務堅持就是「2客858元內用」，如果原PO不接受就走調解。原PO引用《消保法》第51條，認為企業若有故意或重大過失，可請求3至5倍的賠償，要求6客內用免費屬合理範圍，但王品所提之賠償根本沒有誠意。

原PO最後無奈表示，「吃王品這麼多年，一直以來都很滿意王品對於客訴處理或侵害顧客權益事件的能力及誠意。原本相信王品這次也會願意好好處理這類侵犯到消費者權益的事件，想說就跟餐廳私下和解，不僅沒有報警提告詐欺，或是跟消保官申訴，我甚至連總公司都沒有打去投訴，本來完全不打算將這件事揭露在社群媒體上，但既然品牌不打算珍惜我給予的尊重，那我也就只好上來分享我遇到的事情了。」

「王品寧願花錢找一堆網紅業配、精心修圖拍美照，也不願正視門市出餐品質被抓包缺斤少兩的事實；王品寧願啟動法務與內控流程，一條一條計算最低責任風險，也不願用同樣的標準，對待被實際傷害的消費者；王品寧願在瓦斯故障時，為了省麻煩，不論剩多久用餐時間直接全場免費，也不願在品質明確出包時，給出一個對得起誠信的賠償；王品寧願把資源用在形象經營與公關風險管理，也不願保護消費者對品牌最基本的信任。去年還消費5萬多元變成五星會員，這段感情，終究是錯付了。」

該貼文曝光後吸引數十萬人關注，「恭喜肉次方成功省下廣告成本，偷料偷到太誇張了，真以為客人是白癡」、「夭壽，肉次方完全沒想到會遇到客人直接來店裡秤！你真的很猛！」、「大推，台灣需要更多像你這樣硬派的人，不然現在的企業根本對人民軟土深掘」、「雖說生肉跟熟肉本來就有差，但差了一倍以上有點扯」、「訂便當的明明就有6個人，一直跳針只賠2個是什麼意思？」、「賠償6客很合理啊，6個餐盒賠2個，是要讓沒吃到的4個人不高興嗎？」

