環境部推空品治理5行動 籌設「氣候調適韌性中心」抗極端溫度

為達2050淨零目標、打造韌性家園，總統府今（22日）召開國家氣候變遷委員會第6次會議，環境部長彭啓明在會中報告時指出，為因應空氣污染以及極端高溫與低溫對健康的威脅，環境部與衛福部跨部會召開會議，研擬相關對策，同時也將啟動新一期國家氣候變遷調適行動計畫，如籌設氣候調適韌性中心，對抗極端氣候，打造韌性家園。

彭啓明表示，為建立應變機制，環境部與衛福部雙首長、「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」將於1月26日召開首次「聯席會議」，並邀請20位委員跟顧問，針對「空品治理」、「極端高低溫應對」及「脆弱族群防護」等議題討論。

在空品治理上，彭啓明表示，目前已完成建立工業區體檢、劃設空品維護區、污染即時通報及強化校園空品防護網，經跨部會合作監測22處工業區，已輔導改善40家工廠、削減約400公噸揮發性有機物，降低異味發生；同時，累積劃設102處空氣品質維護區（涵蓋64所學校）、累積受理58件校園空污成情等。

彭啓明指出，未來環境部將建立預報、通報、應變、防護、溝通5項行動防護網，整合中央與地方機關，落實多重應變機制，來因應境外與突發性空污威脅；在極端高、低溫防護，則將繪製健康脆弱度地圖，用預警系統驅動智慧關懷，守護高齡族群免受極端氣溫衝擊。

彭啓明表示，為強化氣候變遷調適治理框架，預計2027年至2030年啟動新一期國家氣候變遷調適行動計畫，並籌設行政法人氣候調適韌性中心，以因應氣候風險。

