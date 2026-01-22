為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東燈節明點燈 萬年溪燈區搶先看

    2026/01/22 19:17 記者羅欣貞／屏東報導
    2026屏東燈節將於明（23日）晚間在縣民公園點燈，縣府今（22日）晚間搶先開箱位屏東市的萬年溪燈區，以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳的姿態轉化為流動光影，象徵奔向未來的希望與力量，打造9組燈飾，更延伸到周邊的「鼎昌號李宅」與「萬倉街」，引領民眾展開一趟光之旅程。

    屏東縣長周春米表示，屏東燈節的討論熱度年年攀升，已成為國人們春節踩點的必去景點之一，今年萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，沿著萬年溪規劃9組燈飾與營造整體光環境，巧妙融合萬年溪的自然生態與在地文化意象，近期試燈美照也在社群網站引起熱烈迴響。

    傳播暨國際事務處長蕭裕隆表示，為深化燈節的文化內涵，今年也委託屏東縣愛鄉協會調查萬年溪沿線的人文與歷史，梳理重要記憶與生活故事，並轉譯為手繪地圖，推出「萬年溪畔故事散策」主題摺頁，引領民眾在賞燈之餘，循著地圖走讀萬年溪的過往與變遷，以不同角度重新認識萬年溪。

    萬年溪燈區主燈「騰光」呈現生命甦醒、能量迸發的動人時刻；「滋養」與「舞光」象徵萬年溪沿岸孕育的生態力量，以及溪畔居民與土地共生的生活痕跡；旅程尾聲以「果時」與「甜夢」作結，代表隨時間累積而成的豐收成果，及對未來的美好想像與期待。

    今年萬年溪燈區延伸到「鼎昌號李宅」與「萬倉街」。鼎昌號李宅為萬丹李氏家族的老厝，因建築特色獲文化部補助整修，配合燈節首次開放民眾參觀，外界得以一窺老建築之美。

    位於萬倉街台鐵橋下廊道的燈飾「綿途」，邀集公正國中、大同高中及屏東高中3所學校美術班共同創作，以屏東夜市及周邊街景為題材繪製燈籠，搭配五分車造型框架，營造出彷彿乘坐小火車穿梭於燈光與街景間的沉浸式體驗。2026屏東燈節1月23日至3月8日，每日下午5時30分至晚上10時亮燈。

