台南安慶國小「小蔥房」揭牌，打造從土地到餐桌的食農學習場域，教育局長鄭新輝也與小朋友一起體驗實作。（記者劉婉君攝）

打造從土地到餐桌的學習場域，台南市安南區安慶國小食農教育教室「小蔥房」，今（22）日揭牌，帶小朋友認識家鄉、尊重土地。

台南市農漁畜牧產業豐富，為了讓食農教育扎根校園，教育局首度辦理「建置食農教育教室徵選計畫」，引導學校設置符應在地特色的食農學習場域，其中，安慶國小獲得80萬元補助，利用既有的教室翻新，打造「小蔥房」，裝設不鏽鋼洗台、人造石料理台、IH調理爐、各式烤箱與電鍋、全新餐具等，提供師生安全、優質的實作環境。

揭牌活動先由小朋友導覽校園內設置的各種農產品種植地景，並有作物採摘體驗及食農短劇演出，以及紅蔥油飯、蔥油餅與現磨豆漿等料理體驗，教育局長鄭新輝也與小朋友一起從實作中體驗「從產地到餐桌」的食農教育精神。

安慶國小校長羅智韋表示，「小蔥房」食農教育教室的設置，是學校多年推動食農教育的具體成果，未來將持續推動溯源菜單、營造可食地景與校園廊道，讓孩子在種植、採收、料理與分享歷程中，學會知食、惜食，並建構從土地到餐桌的完整學習橋梁。

鄭新輝指出，食農教育是教育發展的重點之一，鼓勵學校結合在地資源，發展具特色的食農教育課程，並融入學生的生活經驗，希望從小培養學生健康的飲食觀念與習性，並內化愛護鄉土的意識。

