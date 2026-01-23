賴清德拚「癌症死亡率降三分之一」 沈靜芬：防癌三支箭缺一不可

沈靜芬接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者陳品妤攝）

為實現2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的政策目標，政府持續加大防癌力道。衛福部國民健康署長沈靜芬接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，今年癌症防治將聚焦擴大篩檢、提升追蹤確診率，並搭配「防癌三支箭」策略全面推進。

總統賴清德將降低癌症死亡率列為重要施政願景之一，其中癌症篩檢被視為關鍵基石。沈靜芬表示，2025年政府大幅擴充癌症篩檢量能，相關經費由原本的28億元提升至68億元，擴大乳癌、子宮頸癌、肺癌及大腸癌等多項篩檢對象，也帶動民眾參與意願明顯提升。

沈靜芬指出，2025年癌症篩檢人次已突破552.8萬，較去年同期441.3萬人次增加逾111萬人次，顯示國人對自身健康管理的重視程度正在提升。隨著篩檢量能擴大，今年共偵測出約6.0萬名癌前病變及1.2萬多名癌症個案，其中多數為零期或一期的早期癌症，治療效果與預後相對良好。

不過，沈靜芬坦言，推動癌症篩檢仍面臨多項挑戰。她指出，部分民眾因自覺身體健康或工作忙碌，即使符合資格仍未接受篩檢，形成「該篩不篩」的落差。為此，國健署持續與醫療院所合作，透過門診提醒系統提示符合資格卻尚未篩檢的民眾；同時也與各縣市衛生局、衛生所合作，透過電話、簡訊、明信片通知，甚至派出行動醫療車，深入偏鄉與離島提供整合式篩檢服務。

在醫療端，隨著篩檢量增加，後續確診與治療的銜接同樣重要。沈靜芬強調，國健署已建立異常個案雙向追蹤機制，串聯篩檢醫院與確診醫院，確保每一位疑似異常者都能完成追蹤與診斷。2025年四癌疑似異常個案追蹤率分別為乳癌92.9%、子宮頸癌92.6%、肺癌90.1%、大腸癌78.7%，其中乳癌表現最為亮眼。

除既有癌篩外，政府也逐步布局新工具。沈靜芬表示，針對胃癌風險，國健署自2024年起試辦幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢，從9個縣市擴大至17個縣市，至今已有逾1.1萬人次接受檢查。這些陽性個案後續皆轉介接受除菌治療，有助降低未來發展成胃癌的風險。該項檢查預計於2026年全面推動，提供45至74歲民眾終身一次免費篩檢。

談到未來規劃，沈靜芬表示，2026年將延續既有擴大政策，並持續運用HPV檢測等新工具；至於是否納入更多癌症篩檢項目，仍需依據國人癌症流行病學、科學實證與成本效益進行審慎評估。

在國際比較上，沈靜芬指出，台灣的癌症篩檢政策已相當完整，且多數篩檢工具皆具備降低死亡率的科學證據。以胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查為例，台灣除吸菸史外，還納入家族史風險評估，是依本土流行病學量身打造的政策。後續將依實證滾動擴大LDCT對象或調整年齡，2026年相關預算更是2025年的3倍，將優先確保符合資格者都能接受篩檢與完整追蹤。

對於2030年降低癌症死亡率三分之一的目標，沈靜芬直言這是艱鉅卻必要的挑戰。她強調，癌症篩檢只是「防癌三支箭」中的第一支，仍需結合基因診斷與精準用藥，三者相輔相成，才能真正為國人築起完整的防癌防線。

