消除C肝「台灣提前5年達標」 沈靜芬揭3項成功關鍵

台灣已提前於2025年達成世界衛生組織（WHO）設定的C型肝炎消除目標，較原訂2030年期程提早5年完成，寫下國際公共衛生重要里程碑。衛福部國民健康署長沈靜芬接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，政策承諾、精準公衛與跨部門合作，是成功關鍵。

總統賴清德日前出席記者會時指出，台灣以「治療、篩檢、預防」三軸並進，透過中央與地方跨部會合作，建構從預防、篩檢到治療的一條龍防治體系，並以「以治療引領預防、以篩檢支持治療、以預防鞏固成效」為核心策略，使C肝診斷率與治療率皆超過9成，全面超越WHO消除路徑（PTE）金級標準。

沈靜芬表示，台灣C肝防治能成功，來自政府高度政策承諾與穩定經費支持，同時在公共衛生上採取精準公衛策略，針對不同族群制定差異化防治作法，並結合醫療團體與民間機構共同推動，加上資訊系統整合，讓消除C肝得以順利進行。目前已完成《台灣消除C型肝炎報告》，將向WHO西太平洋區署申請消除C型肝炎之PTE金級認證。

沈靜芬也強調，消除C肝並非終點，後續仍需持續監測B、C型肝炎發生率，以及B、C肝相關肝癌死亡率，並持續推動防治工作，仰賴產官學界與醫界攜手合作。

她指出，肝癌發生率近年呈逐年下降，與B、C肝炎控制成效穩定有關。過去B、C肝炎引起的肝癌約占8成，如今已下降至約7成；相對地，代謝性因素如脂肪肝與酒精性肝病導致的肝癌比例上升至約3成。未來防治重點也將加強民眾衛教，呼籲改善飲酒與飲食等生活型態，降低肝癌風險。

