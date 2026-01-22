她罹患3種癌症全部撐過去！醫師：醫學成功有時不是奇蹟

邱德生近日分享一起病例，六旬婦人罹患3種不同癌症，歷經治療加上患者堅強對抗病魔，目前已無復發跡象，生活正常。（邱德生醫師授權使用）

婦科癌症醫生邱德生近日分享一起病例，一位六旬婦人罹患3種不同癌症，歷經治療加上患者堅強對抗病魔，目前已無復發跡象，生活正常。邱德生有感而發表示，一個人得過三個癌症，仍然好好活著並非理所當然，醫學的成功有時不是奇蹟，「而是一次又一次，在該出手時果斷，在可以等待時謙卑，然後，長時間、不放手的陪伴。」

邱德生醫師近日在臉書粉專發文，分享日前門診來了一位60歲的婦科癌症病患，「翻開病歷，時間一頁一頁走過去，像是在回顧一段並不平凡、卻走得很穩的生命旅程。她不是只面對過一次癌症。而是一個人，走過了三種不同的癌症。」

這位患者2022年8月被診斷出子宮內膜癌第一期A，接受微創手術完整切除腫瘤，之後選擇觀察追蹤，術後免疫染色顯示ER陽性、PR陽性、p53正常、MMR完整，腫瘤團隊一致共識手術已足夠，其餘就交給時間和細心追蹤。在這之前，該名患者還曾罹患乳癌第一期，規律服用藥物Tamoxifen三年時間，也曾經面對甲狀腺癌，完成手術治療。

邱德生醫師表示，「三個癌症，三次人生的急轉彎。每一次診斷，都不是統計數字，而是一個人、一個家庭，必須重新學會呼吸的時刻。但今天坐在我面前的她，ECOG 0（活動能力與生病前的人無異），生活如常，沒有任何復發證據，影像、腫瘤指標、理學檢查，一項一項安靜地訴說同一句話：『現在，妳是安全的』。她仍會為腹脹、便秘、皮膚搔癢而回診，這些不是癌症，卻是真實人生留下來的重量。醫療從來不只是打敗腫瘤，而是陪一個人，慢慢回到日常。」

「我常對病人說：追蹤不是因為害怕復發，而是因為我們珍惜這段得來不易的平凡。今天，我在病歷上寫下：Complete Response．R0 resection．No complication。但在心裡，我寫的是另一句話，『一個人得過三個癌症，仍然好好活著，這不是理所當然。』」

最後邱德生醫師有感而發，「醫學的成功，有時不是奇蹟，而是一次又一次，在該出手時果斷，在可以等待時謙卑，然後，長時間、不放手的陪伴。願所有正在追蹤中的你我，都能在時間裡，慢慢走回生活，而不是只活在疾病裡。」

本文已獲邱德生醫師授權轉載

