善化慶安宮媽祖馬年歲錢曝光! 財神聚財燈、吉福袋也出爐了

台南善化慶安宮馬年歲錢，由媽祖主導設計，將於農曆大年初一發放。（記者劉婉君攝）

馬年即將到來，台南市定古蹟善化慶安宮歲錢由媽祖主導設計，限量2050個，將於農曆大年初一上午10時開始發放，福袋也於當天開賣。另，「財神聚財燈」及關聖帝君「吉福袋」，將於大年初一及初二，限量供民眾擲筊求取。

善化慶安宮馬年歲錢配合丙午年，以紅色為主，正面有善化慶安宮字樣，背面則是馬匹圖案，甕形的造型，象徵「聚寶盆」，所有的用色及圖案、字體、發送的數量等，都是廟方人員逐一擲筊向媽祖請示，逾10種設計，歷時將近1個月終於定案。

善化慶安宮總幹事魏素珍表示，大年初一當天還有限量450個福袋開始販售，福袋內至少會有6樣物品，總計會有350個馬年歲錢及100個財神歲錢隨機放入。

今年財神爺也指出推出「財神聚財燈」，限量200個，大年初一及初二，民眾只要向財神爺擲筊獲得1個允筊並添香油錢500元，即可獲得，DIY貼上「財神護佑」、「一生平安」等貼紙，可放在喜愛的位置點亮。無緣求得的民眾，則可獲得財神爺歲錢。

關聖帝君的「吉福袋」，正面為關聖帝君像，背面為關聖帝君令旗及兵馬，限量600個，同樣在大年初一及初二，向關聖帝君求得1個允筊，並添香油錢100元，即可帶回家，限量600個。

台南善化慶安宮馬年歲錢由媽祖主導設計。（記者劉婉君攝）

財神聚財燈與關聖帝君吉福袋，將於農曆大年初一及初二，限量供民眾求取。（記者劉婉君攝）

