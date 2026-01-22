飯店推週三公益日助精障朋友 捐款50元吃buffet有折扣

台糖長榮酒店在2026年上半年的週三公益日活動，將協助募款捐助穀粒禾禾身心關懷協會協助的精神障礙伙伴。（台糖長榮酒店提供）

台糖長榮酒店公益不落人後，該飯店吃遍天下自助餐廳長期舉辦「週三公益日」活動，籌募善款支持不同型態的社福團體，協助、服務更多需要關懷及照顧的弱勢朋友。2025下半年為台南市社區照顧協會募資達18萬元，幫助其服務據點「長樂學堂」中的失智長輩安排交通接送和課程開發，打造健全多功能的日照環境，建立有愛受關懷的復能之路。

現今社會快速變化及生活壓力倍增，據衛福部統計顯示，迄2025年第一季精神障礙者個案約13.5萬人，佔全國身心障礙者人口數的10.97%，然而有高達95%的精神障礙者在不被諒解的社區裡生活。台糖長榮酒店有鑑於此、在今年上半年決議攜手「台南市穀粒禾禾身心關懷協會」於每週三推出「我們都一樣，鼓勵哩好好」公益日活動。

以此公益活動支持協會專業的服務人力透過陪伴、連結、復元等核心理念，協助精障者及其家庭能夠於熟悉的社區裡獲得正向支持並安心回歸正常生活，同時期待逐步翻轉社會對精神障礙者負面的刻板印象，建立理解、包容兼具的友善社區。

飯店表示，即日起至今年6月30日止，鼓勵民眾到吃遍天下餐廳吃美食響應做公益，凡當日用餐者捐款50元，即可享有午餐840元、晚餐920元的公益應援優惠價 （約原價的72折）。此次活動善款，將於半年後協助「穀粒禾禾」協會計劃開設「誤打誤drum」鼓術團和「瘋場‧作戲」小劇團課程，聘請專業師資運用藝術治療，協助精神障礙朋友藉由肢體伸展與音律調節，釋放壓力探索自我，鼓勵情緒表達與建立群體溝通增進社交能力，最終經由公開的藝術演出，讓大眾看見他們隱藏的才華與堅韌，以理解取代偏見，一起擁抱「我們都一樣，鼓勵哩好好」的共融社會。

穀粒禾禾身心關懷協會成立於2021年12月，4年來不間斷以朋友角度，從最初的個案發掘、家訪探視到耐心的病醫陪同，付出專業與關懷，其中還包括催生出台南市第1個鼓勵協作的「知南會所」，落實「一起動手做事」的理念，讓精障者在團隊協作中練習社交、互助，找回屬於自己的生活節奏。

台糖長榮酒店在2025年下半年的週三公益日活動，為台南市社區照顧協會募得逾18萬元經費，幫助其服務據點長樂學堂的失智長輩們。（台糖長榮酒店提供）

