高雄25-29歲青年失業率4.6％六都最低 縣市合併後新低

高雄25-29歲青年失業率4.6%，與台中並列六都最低。（高雄市青年局提供）

行政院主計總處最新統計，高雄市25到29歲114全年度青年失業率為4.6％，與台中並列第一、穩居六都領先群，也是縣市合併最低紀錄。

高雄市青年局長林楷軒指出，高雄青年失業率能穩定下降，關鍵在於市長陳其邁率領市府團隊致力於完善整體創就業環境。

在就業端，青年局推動「大港青年實習媒合計畫」，協助學生在校期間便能進入在地優質企業實習，提早適應職場文化並建立人脈；同時搭配「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」，透過跨校與跨產業的產官學三方鏈結，引導青年及早掌握產業趨勢、釐清職涯方向。

在創業端，青年局提供多元青創貸款、青創補助及專業導師陪伴機制，大幅降低青年在高雄創業的門檻與風險；面對數位轉型浪潮則持續推動「K-TV 高雄新媒體人才培育中心」，整合專業設備與實作課程，並推廣「新媒體行銷管理師」證照考試培訓及就業媒合資源。

林楷軒指出，相關作為也呼應市長陳其邁推動的「大青年計畫」，由青年局統籌跨局處資源整合宣傳平台，涵蓋 TPASS 交通優惠、生育補助、廣佈運動中心、擴大租屋補貼、創就業資源及演唱會經濟等多元配套，全方位強化青年在高雄穩定發展的政策支撐，形塑最適合青年打拚的宜居城市。

青年局說，未來將持續因應就業市場變化，規劃更多元的職場體驗與專業培訓措施，並強化與中央及市府各局處的橫向合作，共同打造青年與在地產業深度連結的就業支持網絡；相關青年就業資訊可上高雄市政府青年局官網，或追蹤Facebook、Instagram 及 LINE@（@youth.kcg）官方帳號。

中山大學機械與機電工程學系參訪東台機械股，在工程人員指導下進行工具機關鍵結構件之組裝與校正，實地了解精密機械製造流程。（高雄市青年局提供）

高雄市青年局輔導永續創業競賽優勝團隊參加「亞灣新創大南方」等新創展，協助青創事業進行成果發表、企業曝光，增加商機媒合與資源交流機會。（高雄市青年局提供）

高雄市青年局辦理職場體驗，安排學生走進高雄小港國際機場停機坪，由航管人員說明飛航安全及地勤作業流程，認識航空產業專業分工。（高雄市青年局提供）

