年薪7位數堅持不買房！他拋「3大論點」曝：找不到理由買

26歲年薪七位數的網友發文分享，拒絕買房的「3大理由」，示意圖。（資料照）

買房與租屋的論戰不曾間斷！26歲年薪七位數的網友發文分享，拒絕買房的「3大理由」。他指出房產投資報酬率遠低於美股，且買房不僅資金流動性差，更會鎖死職涯的發展性，且考量到少子化衝擊，30年後的房市恐面臨「接盤俠」不足的窘境。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友日前在Dcard發文說，自己26歲年薪七位數，對資產的投資報酬率極為介意。他分析，若將同樣的資本額放在美股標普500（S&P 500），近五年年化報酬率約13％，相較於台灣房市平均僅約4％的漲幅。他認為，投資賺取的收益，完全足以負擔同等條件房屋的租金，且資金流動也更自由。

除了財務數據，原PO也針對職涯發展提出觀點。他直言，一旦簽下長達數十年的房貸，就只能淪為「老闆的牛馬」。由於大部分資金已用於頭期款，每個月的房貸壓力會讓人失去抵抗職場不合理待遇的勇氣。他認為買房看似追求穩定，實際上是將生活鎖死在特定城市與公司，難以隨時追求更好的職涯機會。

接著，原PO點出人口紅利消失的隱憂。他認為出生人數是房市的領先指標，領先時間約為30年，這意味著現在買房的人，未來轉手對象是當前的出生世代。然而，現在的出生人數僅約當年的三分之一，他預言未來將轉向「買家市場」，房價難有亮眼表現。

原PO也指出，雖然有人會反駁房市年化率4％只是平均，但他認為普通人要買到年化率10％的房產很困難，更何況漲幅不穩定又要吃掉那麼大的現金流，不如投入獲利更穩健的美股大盤。基於以上3點，他得出「1990到2000年這一代實在找不到買房的理由」。

貼文曝光後，不少網友認同，「沒有結婚一個人過，不買房真的很推。北部一個月房租1萬多，南部一個月房租幾千塊，根本爽爽過」、「+1，一樣的錢投入股市報酬率高太多了，即使老了租不到也一定買得起，我用我的收入跟平均年化算8％就好，我50歲就能有1億，哪可能買不起房子」、「買房不是只有買房而已欸，家具、裝潢等都是做下去錢拿不回來的，更別提5年後開始各種壞掉要換的」。

但也有人反駁，「我是傾向於買房派的，我無法確定未來老到一定程度，有房東願意租屋給我；有房子的情況下，可以做其他理財用途，正向及逆向房貸」、「買第一間房相當於開五倍槓桿，其實是有機會打贏SP500的」、「問題是房子保值又能實際自住，股票未來2、30年長怎樣沒人知道啊，總不能用過去來看未來吧」。

