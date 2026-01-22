他不解買電池附送「橡皮擦」 內行人揭超神用途：沒亂送！

網友在賣場發現，Panasonic的電池包裝內，竟附贈一塊橡皮擦，讓他困惑不已。示意圖。（資料照，美聯社）

許多商家時常將不同商品進行「買一送一」的優惠促銷，吸引消費者購買。不過一名網友發文分享，他日前到在賣場注意到，日本電器大廠Panasonic的電池包裝內，竟附贈一塊橡皮擦，神奇組合讓他困惑不已，貼文曝光後，意外釣內行人解惑，強調業者不是亂送。

據悉，該名網友近日在臉書社團「路上觀察學院」發文，並曬出一袋外包裝標榜「內附神秘小禮物」的Panasonic電池照片。然而從透明包裝能一眼看出，所謂的神祕小禮就是隨處可見的橡皮擦，讓原PO吐槽連連，直言如果是送手電筒或雷射筆，還比較符合主商品功能，送橡皮擦簡直像「買刮鬍刀送衛生棉」般突兀；同時，他也不解為何要業者要強調「限量加碼」︰「到底誰會為了10元的橡皮擦，花100多買電池？」

貼文曝光後，立即湧入大批網友關注，眾人也紛紛留言吐槽說，「現在誰還用橡皮擦」、「秘密跟神秘是不同的」、「還不如送電池收納盒」、「驚不驚喜～意不意外？」、「難道大獎是再來一個橡皮擦？」、「說不定是橡皮擦外觀的小手電筒啊」「你以為是橡皮擦，其實它是個吹風機」、「原來是瞄準裝玩具的客層，橡皮擦小孩也能用」、「不然你以為為什麼魯夫打得贏艾涅爾（橡膠不導電）」。

但也內行網友現身留言區解釋，指出橡皮擦在電子維修領域，有著不能小覷的絕妙作用，如果手機SIM卡、電池接點、金融卡晶片、電腦零件的「金手指」等電器產品的，因為發生氧化產生鏽跡導致接觸不良，只要使用橡皮擦輕輕摩擦，即可有效清除鏽跡，讓讀取恢復順暢狀態，業者必定是知道這點才如此搭配，絕非故意「亂送」。

還有資深文具控跳出來介紹，Panasonic與其他廠商的合作歷史，「文具人路過認真回覆，Panasonic在2023年錳乾電池60週年時有與飛龍牌合作過，發行了電池造型的橡皮擦，所以以兩家公司的合作關係來看，買Panasonic的電池送飛龍牌橡皮擦，非常合理」。另有人推測，「這個應該是瞄準裝玩具用的客層，橡皮擦小孩也能用。」

