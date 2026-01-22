為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    圓宗長老圓寂3年紀念法會 發表《圓宗老和尚納履紀念集》

    2026/01/22 18:55 記者蘇福男／高雄報導
    田寮日月禪寺和彰化妙圓禪寺開山方丈圓宗長老圓寂屆滿3年，今年紀念法會同時發表《圓宗老和尚納履紀念集》。（余政憲提供）

    田寮日月禪寺和彰化妙圓禪寺開山方丈圓宗長老圓寂屆滿3年，今年紀念法會同時發表《圓宗老和尚納履紀念集》。（余政憲提供）

    台灣佛教四大法派之一大崗山法派高僧、高雄田寮日月禪寺和彰化妙圓禪寺開山方丈圓宗長老圓寂屆滿3週年，今年紀念法會同時發表《圓宗老和尚納履紀念集》。

    法名「法定」的圓宗長老，俗名「李正義」，1938年出生於高雄縣田寮鄉，年少時依大崗山超峰寺心缽和尚座下剃度出家，1959年在中國佛教三藏學院投禮白聖長老門下，獲傳授臨濟正宗第42世法脈，畢生以弘傳戒法為志。

    1971年至1981年間圓宗長老先後創立高雄田寮日月禪寺、彰化妙圓禪寺2座道場，在歷年50場次的三壇大戒中，擔任引禮、陪堂、開堂、教授、羯磨、說戒等職，戒子（參加三壇大戒受戒的出家眾）逾數萬人，遍布世界各地，且歷任世界佛教僧伽會副會長、中國佛教會理事長、高雄和彰化縣佛教會理事長、大崗山義永法脈聯誼會長等職，德高望重，堪稱是大崗山法派的代表性人物。

    圓宗長老於2022年12月25日圓寂，享耆壽86歲，今年紀念法會上同時發表《圓宗老和尚納履紀念集》，該紀念集作者為鄭芷芸，由大千出版社長梁崇明編輯。

    民進黨宗教委員會召集人余政憲代表總統賴清德出席紀念法會，他表示，圓宗長老在中國佛教會理事長任內，推動「殯葬管理條例」的修正土地合法化、寺廟登記等制度，替許多寺院解決長年的問題，讓宗教事務更穩定、更有制度，這些貢獻十分不易。

    他透露，余家與圓宗長老有兩代的情誼，從母親余陳月瑛老縣長到他歷任高雄縣長、內政部長及公職服務期間，只要行程稍有空檔，便登門拜訪與長老深談人生與社會，每一次對話總能安定人心、啟發智慧，長老也始終關心、叮嚀他要為高雄、社會多付出，他一直銘記在心。

    民進黨宗教委員會召集人余政憲（左）代表總統賴清德出席「圓宗長老圓寂3週年紀念法會」。（余政憲提供）

    民進黨宗教委員會召集人余政憲（左）代表總統賴清德出席「圓宗長老圓寂3週年紀念法會」。（余政憲提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播