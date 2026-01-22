圓宗長老圓寂3年紀念法會 發表《圓宗老和尚納履紀念集》

田寮日月禪寺和彰化妙圓禪寺開山方丈圓宗長老圓寂屆滿3年，今年紀念法會同時發表《圓宗老和尚納履紀念集》。（余政憲提供）

台灣佛教四大法派之一大崗山法派高僧、高雄田寮日月禪寺和彰化妙圓禪寺開山方丈圓宗長老圓寂屆滿3週年，今年紀念法會同時發表《圓宗老和尚納履紀念集》。

法名「法定」的圓宗長老，俗名「李正義」，1938年出生於高雄縣田寮鄉，年少時依大崗山超峰寺心缽和尚座下剃度出家，1959年在中國佛教三藏學院投禮白聖長老門下，獲傳授臨濟正宗第42世法脈，畢生以弘傳戒法為志。

1971年至1981年間圓宗長老先後創立高雄田寮日月禪寺、彰化妙圓禪寺2座道場，在歷年50場次的三壇大戒中，擔任引禮、陪堂、開堂、教授、羯磨、說戒等職，戒子（參加三壇大戒受戒的出家眾）逾數萬人，遍布世界各地，且歷任世界佛教僧伽會副會長、中國佛教會理事長、高雄和彰化縣佛教會理事長、大崗山義永法脈聯誼會長等職，德高望重，堪稱是大崗山法派的代表性人物。

圓宗長老於2022年12月25日圓寂，享耆壽86歲，今年紀念法會上同時發表《圓宗老和尚納履紀念集》，該紀念集作者為鄭芷芸，由大千出版社長梁崇明編輯。

民進黨宗教委員會召集人余政憲代表總統賴清德出席紀念法會，他表示，圓宗長老在中國佛教會理事長任內，推動「殯葬管理條例」的修正土地合法化、寺廟登記等制度，替許多寺院解決長年的問題，讓宗教事務更穩定、更有制度，這些貢獻十分不易。

他透露，余家與圓宗長老有兩代的情誼，從母親余陳月瑛老縣長到他歷任高雄縣長、內政部長及公職服務期間，只要行程稍有空檔，便登門拜訪與長老深談人生與社會，每一次對話總能安定人心、啟發智慧，長老也始終關心、叮嚀他要為高雄、社會多付出，他一直銘記在心。

民進黨宗教委員會召集人余政憲（左）代表總統賴清德出席「圓宗長老圓寂3週年紀念法會」。（余政憲提供）

