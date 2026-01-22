少子化衝擊 台中產後護理市場逆勢走向高端化

受到少子化衝擊，台中市產後護理市場走向「高端化、精緻化」發展。（記者蔡淑媛攝）

台灣持續少子化，新生兒出生數連年下探，去（2025）年全台新生兒數已跌破11萬人，生育率居全球倒數，不過，在人口寒冬下，台中市產後護理市場卻逆勢轉型，走向「高端化、精緻化」發展。

業界指出，雖然整體生育人口減少，但現代家庭多為雙薪、小家庭型態，生育胎數少，反而更願意將資源集中投入產後照護，推升專業月子中心需求，台中市近3年產後護理機構家數維持在31至33家，帶動專業月子中心的需求比例攀升至45％，顯示中台灣市場仍具韌性。

為因應競爭，業者紛紛強化特色定位，有機構結合水湳經貿園區綠地景觀，「心月居產後護理之家」主打環境療癒與藝術美學，館內陳列名畫家曾榮泰作品，試圖透過色彩心理學緩解育兒焦慮，並與標竿餐廳聯名開發客製化膳食，將月子餐轉化為味蕾修復之旅。

澄清醫院產後護理之家以一條龍婦兒科專家整合與HACCP月子餐聞名，提供精緻醫療照護；台中禾馨產後護理之家則以醫療一條龍與奢華設施，結合婦產科、兒科與麻醉團隊提供24小時巡診，全棟挑高設計與VVIP房型，讓產後照護宛如度假；心月居也同步導入醫學中心級生理監控與雲端智慧。

台中市衛生局表示，市府每年定期辦理產後護理機構督導考核，目前未發現重大違失，並提醒準媽媽選擇機構時，除考量環境與服務外，應留意醫療專業、人力配置及感染管控，確保母嬰安全。

