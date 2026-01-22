砸1.2億元興建 嘉義市興安國小活動中心落成啟用

興安國小活動中心提供籃球隊訓練場地。（嘉義市政府提供）

嘉義市興安國小辦學績效優良，但學生人數增加，樂團卻缺乏練習空間、籃球隊沒有標準比賽場地，市府教育處自編預算全額補助學校1億2000萬元興建學生活動中心，經前後三任校長推動，歷經12次招標流標與2次預算追加，今天落成啟用，有合格、標準且高品質的場地可以進行運動及音樂活動。

啟用儀式由興安鼓舞擊樂團以「醒獅鑼鼓」揭開序幕，興安擊興打擊樂團以「灌籃高手」組曲並結合學校籃球隊一同表演慶祝；嘉義市長黃敏惠表示，在教育處完善規劃、議會支持及學校團隊與家長共同努力，興安國小孩子們期待已久的活動中心終於完工啟用，感謝建築師賴人碩以簡約而富美感的設計，兼顧多元機能與空間，為孩子打造兼具運動、藝文與交流功能的學習舞台。

請繼續往下閱讀...

黃敏惠說，興安國小辦學績效良好，曾獲得兩次教育部閱讀磐石獎及兩座建築園冶獎，學校興安鼓舞擊樂團創團25年，是嘉義地區最具代表性的鼓樂團隊，去年獲全國音樂比賽特優的擊興打擊樂團，也備受肯定與推崇。

市府教育處長郭添財表示，活動中心利用流線曲線化解大型建築的沉重感，並透過雙面舞台設計，讓演出能由室內延伸至戶外的觀眾草坡，連結校園美感與社區景觀，是與在地文化深度交織的幸福場域；活動中心具備節能永續性，複層的金屬外殼創造豐富的間接光影，引導形成順暢的自然通風系統。

興安國小校長吳長頴說，感謝市長以及市府團隊支持，讓孩子擁有最好的教育環境以及設備，感謝設計與施工團隊及家長會的支持，克服重重挑戰完成建設，將活動中心打造為兼具綠建築概念與公共藝術意象的多功能場域，未來將作為師生集會、運動及團隊訓練的重要空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法