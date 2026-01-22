全國首條水庫清淤車道通車！ 交通分流、帶動大龍門觀光

「大嵙崁清淤輸送系統工程」是全國第一條水庫清淤車輛通行道路，22日全線通車。（記者李容萍攝）

經濟部水利署降低石門水庫清淤車輛對大溪、龍潭區的交通衝擊，與桃園市政府水務局合作推動「大嵙崁清淤輸送系統工程」，歷經5年艱辛挑戰，這條新闢全長約8.46公里、全國第一條水庫清淤車輛通行道路，今（22）日全線通車。

這條清淤道路不僅成功串聯大漢溪左岸自武嶺橋下起算至溪洲大橋平面銜接省道台4線，更是「大龍門觀光廊帶計畫」中最重要的基礎建設動脈，透過將重型清淤車流與一般車輛車流進行分離，緩解大溪與龍潭地區長期以來的交通壓力。

包括桃園市長張善政、水利署北區水資源分署長謝明昌、第十河川分署長陳健豐等人主持通車典禮，立法委員呂玉玲、邱若華、市議員李柏坊、徐玉樹、張秀菊、張肇良、龍潭區長鄧昱綵、大溪區長徐景揚、台電公司新桃供電區營運處長蘇啟昌等人一同出席通車典禮。

水務局長劉振宇表示，本工程除提供全國首見的水庫清淤專用運輸道路，避免重車行經市區道路造成交通影響，同步新設6公里保護工，滿足大漢溪左岸治理計畫所訂100年重現期防洪標準，並完成6座超高壓電塔遷移，改善瑞興國宅及崁津部落等水岸原住民聚落的居住安全。這是全國第一條水庫清淤車輛提供通行道路，工程更首創將水庫淤泥與現地土方拌合為「淤泥拌合土」，用於保護工坡面填築，兼顧循環再利用與生態保育，展現工程技術與永續治理並進的成果。

張善政表示，石門水庫是北台灣、乃至於桃園最重要的水資源命脈，清淤作業對延長水庫壽命至關重要。此工程總經費約26.19億元，由水利署全額補助，為中央與地方攜手推動重大公共建設的成功典範。如今通車，清淤運輸車輛將不再行駛原有省道，提升清淤效率，同步規劃人行步道及自行車道，串聯台3線、台4線交通路網，加上鄰近三坑生態公園，是市府推動「大龍門（大溪、龍潭、石門）」旅遊帶的重要節點，將為遊客提供安全便利兼具觀光功能的優質交通道路。

謝明昌也說，大嵙崁清淤輸送道路為阿姆坪防淤工程的重要一環，新道路啟用後，清淤運輸路線可縮短約5公里，不僅大幅提升清淤效率，也有助於節能減碳，對石門水庫活化及水資源管理具有長遠效益。

本工程規劃道路寬11公尺雙向各1車道，行人、自行車道寬4.4公尺，是利用既有堤頂的空間，車道與行人、自行道中間有6公尺寬的緩衝綠帶，接通既有石門水庫環湖自行車道、大鶯綠野景觀自行車道，完成大龍門自行車道網最後一塊拼圖。

桃園市長張善政（右8）、北區水資源分署長謝明昌（右9）、第十河川分署長陳健豐（右10）等人主持大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮。（記者李容萍攝）

「大嵙崁清淤輸送系統工程」串聯大漢溪左岸自武嶺橋下起算至溪洲大橋平面銜接省道台4線。（記者李容萍攝）

「大嵙崁清淤輸送系統工程」22日通車，同步辦理漫步大龍門健走活動。（記者李容萍攝）

「大嵙崁清淤輸送系統工程」規劃三坑停車場，後續維管水務局需再與龍潭區公所，開放日期擇期公告。（記者李容萍攝）

「大嵙崁清淤輸送系統工程」規劃三坑停車場和滯洪生態池。（記者李容萍攝）

