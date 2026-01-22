教育部決議北科附工校長去職 全教總：落實校長退場機制

教育部決議北科附工校長去職，全教總今發聲明表示肯定，理事長侯俊良（中）指出，此案是落實校長退場機制。圖為全教總今日開記者宣布0125廢校事會議行動。（記者林曉雲攝）

國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校（北科附工）校長楊青山，遭全國教師工會總聯合會（全教總）與桃園市各級學校產業工會（桃學產）檢舉具體事證，教育部今（22）日表示，已函請國立台北科技大學盡速指派代理校長及辦理校長遴選作業。

全教總今晚發聲明表示肯定，理事長侯俊良指出，工會組織發揮事證查核能力與法理建構行動，促使教育部不再以「行政懲處」輕輕放下，而是落實「高級中等教育法」第17條的不適任校長退場機制。

請繼續往下閱讀...

侯俊良表示，校長職位的核心在於專業服務而非施展權力，校長雖身負辦學重任，惟其職權行使絕不具備凌駕於法律規範與人格尊嚴之特權，一旦校長權力行使逾越法治邊界、領導失能致損害教育公義，工會必將堅定捍衛專業底線予以追究，確保不適任者即刻退場，還給教育現場尊嚴與清明。

侯俊良表示，面對北科附工長期出現的爭議，主管機關只在事發後被動處理，未見事先積極輔導或持續追蹤之作為，而依據「校長不適任辦法」調查期間應停職，但楊青山卻仍在校內掌握行政資源，屢傳疑似干預調查，或持續擴大爭議作為。

侯俊良表示，未來將持續監督教育部完善「校長不適任辦法」，讓「不適任校長即刻退場」成為常態，工會將繼續擔任校園公義的守門人，確保每位老師能安心教學、每位學生能免於恐懼，還給校園一個真正尊重人權與專業決定的純淨空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法