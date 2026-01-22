澎湖緊急保留機位1月底截止 立委楊曜建議常態辦理

澎湖民眾緊急機位保留制度去年11月11日上路，今年1月31日截止。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府去年11月與交通部達成協議，2家航空公司提供澎湖鄉親緊急需求機位保留機制，去年11月11日起實施，今年1月31日截止，試辦成效良好，立委楊曜行文交通部要求常態性辦理，不要只在觀光淡季實施，否則淪為「打假球」之嫌。

楊曜說，「每天保留36個機位提供澎湖民眾優先訂位」、「為因應澎湖民眾奔喪、緊急就醫需求，航空公司每天提供2、3個預留機位到起飛前1小時」，這2項措施是交通部與澎湖縣政府去年11月11號開始實施的機位保留試行方案，試辦期間到1月底為止，並宣稱如果試辦效果良好就會繼續。

請繼續往下閱讀...

機位保留措施試辦成效很好，立委楊曜今（22）日發函交通部，要求持續辦理機位預留措施，以保障澎湖民眾的交通權益。也呼籲澎湖民眾有緊急機票需求，請撥澎湖縣縣政府1999專線。

去年澎湖「淡季不淡」，機位仍一票難求，澎湖縣政府團隊積極規劃「縣民優先包位方案」，預計於今年4月到8月花火節及觀光旺季期間，每天上午澎湖飛台灣第1、2順位班機及台灣回澎湖最後1班飛機，以包位方式提供澎湖鄉親優先購票，讓澎湖人在旺季也能安心往返，真正落實「澎湖民眾優先、便利出行」。澎湖縣政府將持續與交通部、民航局密切合作，確保縣民的基本交通權益，並在觀光與生活需求間找到更好的平衡。

立委楊曜行文交通部，希望常態性辦理澎湖民眾緊急機位保留制度。（記者劉禹慶翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法