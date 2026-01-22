為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    企業捐贈 薛長興全齡風雨樂活二館啟用

    2026/01/22 18:05 記者江志雄／宜蘭報導
    薛長興全齡風雨樂活二館啟用後，宜蘭縣新增一處不受天候影響的公共運動與休憩空間。（圖由羅東鎮公所提供）

    薛長興全齡風雨樂活二館啟用後，宜蘭縣新增一處不受天候影響的公共運動與休憩空間。（圖由羅東鎮公所提供）

    設在宜蘭縣羅東中山公園的薛長興全齡風雨樂活二館今天（22日）啟用，縣內新增一處不受天候影響的公共運動與休憩空間。

    薛長興全齡風雨樂活二館緊鄰羅東夜市，造價3500萬元，由羅東出身的薛長興集團總裁薛丕拱捐款興建，但薛老先生不幸在上個月30日辭世，無緣見到二館落成啟用。

    羅東鎮長吳秋齡、鎮代會主席邱文生、薛長興集團董事長薛敏誠參加二館啟用儀式。吳秋齡說，樂活二館開放使用後，新增一處不受天候影響的公共運動與休憩空間，館內設有盪鞦韆、爬網、體健設施，讓各年齡層都能使用。

    薛敏誠表示，他的父親薛丕拱生前很重視公共福祉，希望透過全齡風雨樂活館把父親理念延續下去。羅東鎮公所對薛丕拱長期回饋地方、支持公共建設，表達由衷感謝。

    薛長興集團是全球最大潛水衣製造商，在宜蘭縣捐款建造2座全齡風雨樂活館，位在羅東運動公園的薛長興全齡風雨樂活館，已在2024年11月啟用，二館今天落成開放。

    薛長興全齡風雨樂活二館設置許多體健設施。（圖由羅東鎮公所提供）

    薛長興全齡風雨樂活二館設置許多體健設施。（圖由羅東鎮公所提供）

    二館館區體健設施標榜各年齡層都能使用。（圖由羅東鎮公所提供）

    二館館區體健設施標榜各年齡層都能使用。（圖由羅東鎮公所提供）

    薛長興全齡風雨樂活二館今天舉辦啟用典禮對外開放。（圖由羅東鎮公所提供）

    薛長興全齡風雨樂活二館今天舉辦啟用典禮對外開放。（圖由羅東鎮公所提供）

    熱門推播