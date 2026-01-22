為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東九如巴轆公園人潮多亂象也多 縣府籲遵守分齡、禁菸規定

    2026/01/22 17:56 記者羅欣貞／屏東報導
    極具挑戰的「菸葉遊戲塔」十分受到歡迎。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏北旗艦共融遊戲場九如鄉巴轆公園17日開放，有小朋友最愛的「檸檬遊戲區」和挑戰十足的「菸葉遊戲塔」，啟用後人潮眾多，出現家長抱幼兒溜滑梯、進入不符年齡遊戲區、亂丟菸蒂等狀況，屏東縣政府提醒，遊戲場有分齡設計、禁菸等七大守則，請民眾遵守，將加強巡查，確保品質。

    縣府工務處指出，公園步道是屬於行人的安全地帶，嚴禁汽、機車駛入。為保護散步的長輩與奔跑的孩子，違規入園者將處500至1萬元罰鍰，請民眾將愛車停在合法停車空間。

    使用方面，公園遊戲場採分齡設計，請家長務必協助孩子遵守分齡規範。檸檬遊戲區，適合2到5歲孩童使用；菸葉遊戲塔，僅供5到12歲孩童使用。近期發現不符年齡的小朋友進入菸葉遊戲塔，或有家長抱著幼兒溜滑梯，超重會讓設施負荷過重、不當使用溜滑梯恐造成墜落或擠壓而骨折，都十分危險。

    縣府提醒，安全方面，請孩童溜滑梯時不要一個接一個「連環滑」，確認前方的人已經離開出口處後再出發，才能避免在出口發生推擠衝擊。另遊戲場多使用人工草皮地坪材質，天氣乾燥時摩擦容易產生靜電，建議穿著棉質或麻質等不易產生靜電的衣服，觸摸金屬設施前，可以先摸牆壁釋放電荷，或配戴防靜電手環，就會減少被電到的機會。

    工務處說，遊戲場禁菸，卻在場內的人工草地發現不少菸蒂，人工草地是易燃材質，亂丟菸蒂極可能引發火災，也會影響孩子的呼吸健康，依據《菸害防制法》，違規吸菸可處2000至1萬元罰鍰。

    工務處提醒，公園內設有垃圾桶，請勿亂丟垃圾，並確實做好資源分類。生態池是為了讓動植物生長、供觀賞用，為安全與生態保育，也勿入內戲水。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    屏東縣政府提醒，遊戲場有分齡設計，請民眾遵守。（記者羅欣貞攝）

    九如巴轆公園設有遊戲場，深受親子喜愛。（資料照，記者羅欣貞攝）

    巴轆公園的生態池不可入內戲水。（記者羅欣貞攝）

