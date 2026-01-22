新北客家人口全國第二多 府會建請中央納入客家幣使用

新北市客家局長劉冠吟（左）建請中央考慮讓新北通行客家幣，讓客家幣達到最大效益。（資料照）

行政院會今天報告客家幣執行規劃及成效，去年推出的1000元客家幣，自去年8月至12月底，已累計消費金額近1億元，其中逾7成屬跨居住地消費，有效帶動客庄在地經濟，但目前全國1887家客家幣特約商店，新北、台北市都還未納入使用範圍，新北市客家事務局長劉冠吟與市議員江怡臻建議中央，考慮讓新北通行客家幣，讓客家幣達到最大效益。

劉冠吟表示，目前客家幣的認定，是以傳統客家庄為主，只有在客家庄才能通行客家幣，新北市雖然沒有客家庄，但新北市67萬客家人口位居全國第二多，可以說是現代的「新客家庄」。

請繼續往下閱讀...

劉冠吟說，在新北經營生意的客家老闆、以及販售客家文創商品的鄉親多次反映，客家幣沒有在新北通行很不公平，她強調，以客家幣傳承客家文化、活絡客庄經濟的立意來說，商業密集、客家人口眾多的新北都是不二之選，建請中央考慮讓新北通行客家幣。

江怡臻指出，客家幣全國共1887家特約店家，但雙北地區卻未納入使用範圍，也沒有任何合作商店，代表新北的客家朋友就算抽到客家幣，也無法在雙北使用，非得到桃竹苗或南部地區才可以消費兌換，相當不便。

江怡臻說，她本身也有客家血統，對客家文化格外親切，像是客庄創生基地所在的三峽五寮里，為桃竹苗客家人「2次移墾的落腳處」，當地客家人口高達6成，擁有豐富客家文化，也有很多特色商店，建議客家委員會應擴大客家幣使用範圍，將雙北納入，不僅能顧到雙北地區的客家族群，同時開放更多特約商店，也能促進雙北客家消費。

同為客家人的民進黨籍新北市議員彭一書表示，儘管行政院總預算案目前陷入僵局，但中央落實惠民政策的決心不減，除了「文化幣」與「運動幣」擴大適用範圍、成功帶動青藝與運動風氣外，去年「客家幣」的推廣更是實質照顧客家鄉親。

他說，身為客家子弟，他感謝行政院對客家文化的重視，同時呼籲新北市府也能提出相關促進客家經濟政策，客家局協助統整新北客家業者與客家文創商品店家名單，讓新北的民眾了解相關店家，議員們也能協助推廣，永續傳承客家文化。

客委會的客家幣特約店家，目前未納入雙北地區。（翻攝自「客家委員會」網站）

新北市議員江怡臻表示，三峽五寮里的當地客家人口高達6成，有豐富客家文化、特色商店，建議客委會將雙北納入客家幣使用範圍。（取自江怡臻臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法