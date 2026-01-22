拚淨零增匯 農業部：增匯量已達2030年目標7成

農業部擬在2040年就達成農業部門淨零碳排目標。（記者楊媛婷攝）

為讓我國達2050淨零，並打造韌性家園，總統府今（22日）召開國家氣候變遷委員會第6次會議，農業部長陳駿季在會議上報告表示，農業部目前減碳量已達71.6萬噸二氧化碳當量，為2030年預計減碳目標量的25.4%，增匯則達97.8萬噸二氧化碳當量，達2030年預計目標的71.4%。

總統府再度舉行國家氣候變遷委員會，陳駿季表示，農業產業的碳排量雖僅佔全國碳排量2.33%，但考量工業部門減碳到臨界點時，會需要更多農業支援的碳匯，農業部擬提前在2040年達到淨零目標，並擬於2030年可減少碳排量達282.4萬噸二氧化碳當量，並增匯136.9萬噸二氧化碳當量。

陳駿季進一步指出，推廣稻田間歇性灌排、推廣稻稈移除、精準施肥等田間減量策略，還有收購遠洋與沿近海老舊漁船、推廣畜牧場節能設施系統、推動節能水車、獎勵休漁等能效管理策略，以及農機電動化、設置稻穀粗糠爐、沼氣再利用等能源取代策略減碳，也會盡可能讓農業剩餘資源再利用，達到農業零廢棄的循環農業，並透過強化土壤管理、增加森林面積、提升國產材利用等方式增加土壤、森林、海洋碳匯。

陳駿季表示，農業部去年持續研發推動電動農機，漁船油電系統等，並推動碳足跡標籤，目前已減量71.6萬噸二氧化碳當量，增匯的部分則透過新增造林、強化海洋濕地碳匯管理等方式，已增加97.8萬噸碳匯。

為呼應總統賴清德提出的總體減碳行動計畫，陳駿季表示，農業部今年將建立國家清冊精準反映減碳增匯的具體成效，也會建構決策支援工具圖資，有助精準投入施政資源，並投入高效低成本的碳權專案科技，並持續用公私協力的方式建構農業淨零基地，如產學合作建立驗證園區，並持續結合農事服務成立電動農機服務區，以建立綠能低碳的體系。

