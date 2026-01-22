Google雲端訂閱驗證引爭議 消基會籲政府提供跨部會申訴機制

消基會呼籲政府，應強制跨國社群平台設立在地法人，並提供跨部會申訴機制。（圖由消基會提供）

數位時代，許多人將資料放入雲端保存；不過，消基會去年收到消費者投訴說，自己明明有定期繳費，卻被Google要求上傳「身分證件」與「地址證明」，若不配合驗證，就會在限期內刪除雲端資料。對此，消基會呼籲政府，應強制跨國社群平台設立在地法人，並提供跨部會申訴機制，同時也教民眾透過5招自保。

鄧惟中說，去年10月底消基會陸續收到多位Google One長期訂閱用戶說，自己明明有持續繳費，卻在例行付款時被拒，並要求要求上傳「政府核發的身分證件」與「含住址的帳單文件」驗證，若未提供將在限期後刪除雲端資料。消基會在接獲申訴後，便聯絡Google台灣辦公室，但其回應卻是「台灣辦公室僅負責市場推廣與行銷活動，並不處理消費者問題。」

鄧惟中指出，這意味著平台可掌握用戶的真實身分、金融帳號、居住地與使用習慣。在沒有清楚說明驗證理由的情況下，這樣的要求已構成明顯的「過度蒐集」與「資訊壟斷」。

消費者文教基金會執行董事吳榮達說，從「個人資料保護法」第5條來看，個資蒐集應以「特定目的」與「最小必要」為原則，若只是為了支付訂閱費用，要求身分證與住址顯然已超出必要範圍。

消基會呼籲，政府強制跨境平台設立在地法人，並建立跨部會申訴機制，讓相關糾紛能被處理。至於消費者在使用網路時，應掌握確認網址真偽、拒絕上傳身分證、定期備份資料、保留付款與通知紀錄，以及當疑似詐騙時即時通報等5原則自保。

