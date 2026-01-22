竹市香山濕地棲地復育有成 罕見三棘鱟幼鱟族群現蹤已達30隻

新竹市香山濕地棲地復育有成，罕見的三棘鱟幼鱟族群現蹤，已達30隻。（新竹市府提供）

新竹市府產發處進行香山濕地三棘鱟調查邁入第3年，去年調查已記錄到30隻次幼鱟，且齡期介於5至9齡，顯示幼鱟族群穩定且持續成長；另也記錄到甘藻海草床穩定生長擴張現象，這些甘藻提供幼鱟食物，還能提供庇護環境，顯示香山濕地棲地管理措施發揮功效，是準三棘鱟產卵場。

產發處表示，香山濕地擁有豐富的生物多樣性，其中賞蟹步道是民眾親近濕地的場域，退潮時可觀察招潮蟹、彈塗魚等潮間帶生物，幸運的話還有機會發現三棘鱟幼鱟；漲潮期間還能觀賞步道上優雅的水鳥，邀市民來看水鳥群飛，找尋三棘鱟蹤跡。民眾可利用賞蟹步道，避免進入濕地，以減少踩踏對三棘鱟與海草床棲地的干擾與傷害，支持濕地生態保育。

產發處表示，三棘鱟是國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄中「瀕危」動物，早期分佈在台灣西岸、北海岸及金門、馬祖、澎湖等離島沿岸，因海洋污染、開發等，族群大幅下降，本島偶而有漁民誤捕紀錄。香山濕地民國79年後即無幼鱟出現紀錄，在紅樹林清除後、109年起，民眾陸續可在賞蟹步道目擊幼鱟出現，111年正式調查發現8隻幼鱟，112至114年連年調查，都有連年增加的穩定幼鱟族群，突顯香山濕地保育有成。

市府表示，香山濕地的幼鱟分布與甘藻海草範圍高度重疊，海草床能穩定砂質，海草生長密集區底質擁有較高的葉綠素a與有機碳，是維繫底棲無脊椎生物群聚的關鍵。香山濕地這幾年推動紅樹林整治管理與棲地復育工作，使濕地恢復為開闊泥灘，濕地含泥率與有機質含量逐年下降，環境條件回復為適合甘藻及三棘鱟幼鱟生長的場域，同時，濕地底棲生物量也因棲地改善而提升，吸引多樣野生動物利用。

